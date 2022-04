SY-Selvitys: S-ryhmä on syvällä puolueissa ja politiikassa

”Tämä on hankalaa reilun kilpailun näkökulmasta. Tässä on myös rakenteellisen korruption riski”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

”Asiaan pitää kiinnittää vakava huomio. On epäreilu tilanne, kun yksi kaupparyhmä on näin voimakkaasti sisällä eri puolueissa ja poliitikoilla on intressi tukea S-ryhmää luottamustehtävissään sekä valtakunnan politiikassa että varsinkin paikallisesti”, hän toteaa.

Pentikäinen muistuttaa siitä, että jäsenyys osuuskaupan hallinnon ytimessä tuo merkittäviä taloudellisia etuja, mm. alennuksia luottamushenkilön perheenjäsenille.

”Pöytä pitäisi puhdistaa ja turvata reilun kilpailun edellytykset kaupan alalla. On riski, että kaavoituksessa suositaan S-ryhmää muiden kustannuksella, Pentikäinen sanoo.

Edustajistopaikkoja 344 poliitikolla

Osuuskauppojen edustajistoissa istuu ainakin 344 henkilöä, jotka ovat mukana joko eduskunnassa, kuntapolitiikassa tai maakuntapolitiikassa valtuustojen tai hallitusten jäseninä. Tämä tarkoittaa, että 36 prosenttia edustajistopaikoista on näillä henkilöillä. Mukaan on pyritty laskemaan myös varajäsenet. Lautakuntapaikkoja ei ole laskettu.

Paikat jakautuvat 344 luottamushenkilölle. Osuuskauppojen edustajistoissa on 953 paikkaa, joten 36 prosenttia edustajistojen jäsenistä on keskeisissä poliittisissa luottamustehtävissä.

Osuuskauppojen hallintoneuvostojen jäsenistä 94 istuu myös joko eduskunnassa tai kunta- ja maakuntavaltuustoissa tai hallituksissa. Tämä on neljännes hallintoneuvostojen jäsenistä.

Yhteensä osuuskauppojen edustajistojen ja hallintoneuvostojen paikoista ainakin 438 on sellaisilla vaikuttajilla, jotka ovat mukana joko eduskunnassa, kuntien valtuustoissa tai hallituksissa tai maakuntahallituksessa tai -valtuustoissa. Jotkut ovat mukana monessa näistä. HOK-Elannossa muutama henkilö on lisäksi sekä edustajiston että hallintoneuvoston jäsen.

Tehtävät edustajistoissa ja hallintoneuvostoissa jakautuvat eri puolueille seuraavasti:

Keskusta 122 paikkaa Sdp 103 paikkaa Kokoomus 86 paikkaa Perussuomalaiset 41 paikkaa Vasemmistoliitto 27 paikkaa Rkp 22 paikkaa Kristillisdemokraatit 17 paikkaa Vihreät 15 paikkaa Muut 5 paikkaa

HOK-Elannossa eniten poliitikkoja

Poliitikkoja on eniten HOK-Elannon hallinnossa. Siellä istuvista on luottamustehtäviä eduskunnassa, kunnanvaltuustoissa ja -hallituksissa sekä maakuntahallituksessa ja -valtuustossa 63 prosentilla edustajiston jäsenistä ja 56 prosentilla hallintoneuvoston jäsenistä. Jotkut ovat molemmissa.

”HOK-Elanto on selvästi poliittisin osuuskauppa. Se toimii myös pääkaupunkiseudulla, jossa päättäjillä on iso rooli myös kotimaisessa kauppapolitiikassa. Toivottavasti roolit ovat selvät ja poliitikot myös jääväävät itsensä päätöksenteossa”, Pentikäinen kommentoi.

Osuus edustajiston jäsenistä, jotka ovat mainituissa luottamustehtävissä:

HOK-Elanto 63 % Hämeenmaa 53 % Maakunta 50 % Peeässä 45 % Satakunta 42 % Arina 39 % Pohjois-Karjala 38 % Etelä-Pohjanmaa 36 % Varuboden 35 % Pirkanmaa 35 % Suur-Savo 34 % Keskimaa 34 % Kymen seutu 34 % KPO 33 % Keula 30 % Turku 27 % Etelä-Karjala 18 % Suur-Seutu 18 % Koillismaa 17 %

Osuus hallintoneuvoston jäsenistä, jotka ovat mainituissa luottamustehtävissä:

HOK-Elanto 56 % Arina 38 % Etelä-Karjala 33 % Satakunta 33 % Turku 33 % Keskimaa 29 % Varuboden 29 % Etelä-Pohjanmaa 28 % Maakunta 27 % Peeässä 26 % Pirkanmaa 25 % Kymen seutu 24 % Hämeenmaa 22 % Suur-Seutu 20 % KPO 18 % Pohjois-Karjala 14 % Koillismaa 13 % Keula 0 Suursavo 0

35 kansanedustajaa edustajistoissa

Kansanedustajia on ylivoimaisesti eniten HOK-Elannossa, jossa on peräti 19 eduskunnan jäsentä. Kaikkiaan kansanedustajista 35 toimii osuuskauppojen edustajistoissa ja hallintoneuvostoissa. HOK-Elannossa neljä kansanedustajaa on sekä edustajistossa että hallintoneuvostossa.

1. HOK-Elanto 19 edustajaa

2. Hämeenmaa 3 edustaja, Arina 3 edustajaa, Pirkanmaa 3 edustajaa

5. Keskimaa 2 edustajaa, Turun Osuuskauppa 2 edustajaa

7. Pohjois-Karjala 1 edustaja, Etelä-Pohjanmaa 1 edustaja, Suur-Seutu 1 edustaja

S-ryhmän hallinnossa istuvat eri puolueiden kansanedustajat jakautuvat ryhmiin seuraavasti:

1. Perussuomalaiset 8

2. Kokoomus 7

3. Keskusta 6, Sdp 6

5. Vasemmistoliitto 5

6. Kristillisdemokraatit 2

7. Vihreät 1

Kuntapolitiikassa 609 paikkaa

Kaupunkien ja kuntien valtuustojen ja hallitusten paikoista on 609 osuuskauppojen edustajistossa ja hallintoneuvostoissa istuvilla poliitikoilla. Keskusta ja Sdp ovat tasavahvasti suurimmat osuuskauppapuolueet kuntapolitiikassa. Paikat jakautuvat eri puolueille seuraavasti:

Keskusta 178 Sdp 143 Kokoomus 119 Perussuomalaiset 59 Vasemmistoliitto 33 Rkp 29 Kd 23 Vihreät 18 Sitoutumattomat 4 Muut 3

Maakuntavaltuustoissa ja -hallituksissa istuu varsinaisina ja varajäseninä osuuskauppojen edustajistojen ja hallintoneuvostojen jäseniä 148. Kärkipuolueita ovat keskusta, Sdp ja kokoomus.

Keskusta 45 Kokoomus 33 Sdp 27 Perussuomalaiset 16 Vasemmistoliitto 8 Kd 7 Vihreät 7 Rkp 6

Miten selvitys on tehty?

Yrittäjät on käynyt läpi osuuskauppojen edustajistojen ja hallintoneuvostojen jäsenet ja katsonut heidän kotipaikkojensa perusteella ko. henkilöiden osallistuminen eduskunnan, kuntien tai maakuntien keskeisiin luottamustehtäviin. Tehtävät on käyty läpi loppuvuodesta 2021 ja alkuvuodesta 2022.

”Olemme yrittäneet olla tarkkoja, mutta on todennäköistä, että kaikkia politiikan keskeisissä tehtävissä ei ole huomattu”, Pentikäinen sanoo.