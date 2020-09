Sydänsairaala nousi ainoana suomalaissairaalana Newsweekin listalle maailman parhaista kardiologisista sairaaloista

Kardiologiaan ja sydän- ja rintaelinkirurgiaan erikoistunut Sydänsairaala on listattu maailman 200 parhaan kardiologisen sairaalan joukkoon. Newsweekin listaus perustuu terveydenhuollon asiantuntijoiden tekemiin vertaissuosituksiin. Sydänsairaalan omistavat Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit.

Yhdysvaltalaisen uutislehti Newsweekin sairaalalistaus perustuu monivaiheiseen kyselyyn ja arviointiin, johon osallistui kymmeniä tuhansia lääkäreitä, terveydenhuollon ammattilaisia ja sairaalajohtajia yli 20 maassa touko-heinäkuussa 2020. Alkuvaiheessa mainintoja sai yli 22 000 sairaalaa, joista pisteytettiin julkaistu lista. Erikoistuneet sairaalat listattiin myös onkologian ja endokrinologian aloilta, joissa 200 parhaan listalla ei ollut suomalaisia sairaaloita.

Newsweek perustelee sairaalalistaustaan potilaille hyödyllisen, vertailukelpoisen tiedon hajanaisuudella, kun sairaaloiden tasoa ja osaamista raportoidaan usein vain eri maiden sisällä.

– Sydänsairaalalle listaus on myönteinen tunnustus, kun taustalla ovat kansainväliset vertaissuositukset. Olemme tehneet Sydänsairaalan perustamisesta saakka määrätietoista työtä sydänpotilaan hoidon kehittämiseksi myös kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. On hieno kiitos henkilökunnallemme, että vahva osaamisemme on huomattu myös maailmalla, toteaa Sydänsairaalan toimitusjohtaja Kari Niemelä.

Newsweek uutisoi säännöllisesti terveydenhuollon ja lääketieteen aiheista eri puolilla maailmaa. Yksityissairaaloita tai hyvin pieniä sairaaloita ei ole huomioitu listauksessa.