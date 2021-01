Sydänsairaalan uusi toimitusjohtaja Pasi Lehto: ”Terveyspalvelujen asiakaslähtöisyydessä ja saatavuudessa on kehitettävää”

Tays Sydänkeskus Oy:n toimitusjohtajana on aloittanut sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Pasi Lehto tammikuun 2021 alussa. Lääketieteen tohtori Pasi Lehto on työskennellyt Sydänsairaalassa vuodesta 2004 alkaen, viimeksi sairaalajohtajana. Palkitun sairaalan johtaja näkee suomalaisen sydänhoidon tulevaisuuden positiivisena, mutta aktiivista kehittämistä vaativana.

Sydänsairaala on Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien omistama sairaala, joka on juuri valittu Newsweekin listalle yhdeksi maailman parhaista alansa sairaaloista. Pasi Lehto on toiminut aiemmin Sydänsairaalassa muun muassa kardiologian palvelujohtajana ja sairaalajohtajana. Lehto on myös Hämeenmaan Sydänpiirin hallituksen varapuheenjohtaja.

– On hienoa päästä johtamaan erinomaista terveydenhuollon edelläkävijäyhtiötä. Pitkän kokemukseni kautta tunnen hyvin suomalaisen sydänpotilaan hoidon ja hoitopolun eri vaiheet. Terveydenhuollon laatu on Suomessa korkeatasoista, mutta asiakaslähtöisyydessä ja palveluiden saatavuudessa on kuitenkin aina kehitettävää, Lehto toteaa.

– Terveyteen, sairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon liittyvät tarpeet ovat tulevaisuudessa nykyistä monimuotoisempia. Siksi myös terveyspalveluiden tulee olla nykyistä yksilöllisempiä ja asiakkaan tarpeisiin paremmin taipuvia. Hoitoon pääsyn tulee olla mutkatonta ja palveluiden saatavuus tulee turvata esimerkiksi erilaisilla digitaalisilla etäratkaisuilla.

Kustannustehokkuus ei tarkoita tinkimistä laadusta

Sydänsairaalassa työskentelee noin 600 työntekijää kuudessa eri toimipisteessä. Lisäksi Keski-Suomen keskussairaalan sydäntoiminta liittyy osaksi Sydänsairaalaa helmikuussa 2021. Toimitusjohtaja Lehto hakee muutosta myös terveydenhuollon kasvaviin kustannuksiin.

– Sairaanhoitopiirien omistajien eli kuntien laskutuksen perustana tulisi olla potilaalle tuotettu terveys ja hyvinvointi sen sijaan, että mittarina käytetään yksinomaan tehtyjen toimenpiteiden tai potilaskäyntien määrää. Hyvä esimerkki tästä on Sydänsairaalan kehittämä sydämen tahdistimien elinkaaripalvelumalli, joka on käytössä Pirkanmaalla.

– Terveydenhuollon tuottavuuden parantaminen on julkisen sektorin taloudellisen kestävyysvajeen vuoksi tärkeää. Se ei tarkoita sitä, että tehdään aina vain enemmän, vaan tehdään oikeita asioita. Tämä on potilaan hyvän hoidon kannalta tärkeää ja parantaa myös terveydenhuollon henkilökunnan työhyvinvointia.

Tays Sydänkeskus Oy:n edellinen toimitusjohtaja ja perustaja Kari Niemelä jäi eläkkeelle vuoden 2020 lopussa.