Syksy on juhlaa Mauri Kunnas -faneille: uutuuskirja Pippendorfin kirjavat kummitukset ja ennennäkemätön näyttelykokonaisuus Espooseen

Kummitusten yönä tapahtuu kummia: miksi kummitukset säntäävät pakoon ihmisiä?

Perjantaina 13. päivä on kummitusten yö, joka saa liikkeelle niin kummitukset kuin niiden bongaritkin. Hempan ja Lissun pitäisi juhlan kunniaksi pukeutua uusiin lakanoihin, jotka mummo on tilannut netistä.

Kun muut Pippendorfin perheessä lähtevät kummittelemaan, lapset jäävät vielä kotiin pelaamaan. Viimein he kaivavat uudet asut paketista. Mutta mitä ihmettä: miksi paketista paljastuukin tavallisten valkoisten lakanoiden sijaan kirjavat!

Kaupungilla kirjavat kummitukset saavat peräänsä joukon harvinaisista ilmestyksistä innostuneita kummitusbongareita.

Mauri Kunnas on aina rakastanut kummitusjuttuja, ja erilaiset lempeät pelottelutarinat ovatkin olennainen osa hänen laajaa kertomuskirjoaan. Ensimmäistä kertaa Kunnaksen kummitukset esiintyivät vuonna 1985 ilmestyneessä, nyt jo klassikon asemaan kasvaneessa Hui kauhistus! -kirjassa.

WeeGeen Mauri Kunnas -näyttely tarjoaa runsautta ja näkökulman kuvitustaiteeseen

Lastenkirjailija ja sarjakuvataiteilija Mauri Kunnaksen teoksissa matkataan milloin kauas Suomen historiaan, milloin tyrskyäville merille, suureen avaruuteen tai lumiselle Korvatunturille. Kunnas on urallaan tehnyt myös sarjakuvia sekä poliittisia pilapiirroksia, ja erityisesti hän on tunnettu runsaista kuvistaan, joista löytyy jokaisella katselukerralla jokin uusi veikeä yksityiskohta.

Näyttelykeskus WeeGeen uudessa pysyvässä näyttelyssä Kunnaksen rikkaista maailmoista tulee totta ja käsinkosketeltavia – kaikenikäiset vierailijat pääsevät astumaan muun muassa kuun kraattereihin ja sisälle merirosvolaivaan. Kunnas-faneja ja taiteen syntyprosesseista kiinnostuneita ilahduttaa erityisesti syväsukellus Kunnaksen sielunmaisemaan sekä tekniikoihin ja metodeihin. Yllätyksenä vierailijoille saattaa tulla esimerkiksi Kunnaksen tapa työstää kirjan ensimmäisiä luonnoksia.

Uudessa Mauri Kunnas -näyttelyssä on huomioitu niin lapset, aikuiset, kultivoituneet Kunnas-harrastajat kuin kulttuurin ystävät yleisestikin.

Kunnakselle itselleen ensi viikolla aukeava näyttely on suuri asia.

”Koen itselleni kunnianosoitukseksi ja olen erityisen ilahtunut siitä, että näyttely on juuri Espoossa ja WeeGeessä. Espoolaisena näyttelyn saaminen juuri tänne on erityinen asia, sillä WeeGee on merkittävä näyttelykeskus ja tuo mukaan tiettyä glamouria. Mielestäni kuuluu myös sivistykseen nähdä WeeGeen kokonaisuus”, hän sanoo.

Mauri Kunnas (s. 1950) on kuvittaja, sarjakuvataiteilija ja lastenkirjailija. Kunnas on julkaissut yli neljänkymmenen vuoden aikana lukuisia kuvakirjoja ja sarjakuvia, jotka ovat olleet jättimenestyksiä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Kunnas on valloittanut koko maailman kirjoillaan, joita on käännetty 35 kielelle ja julkaistu ulkomailla kaikkiaan 36 maassa. Kirjoja on myyty maailmassa yhteensä yli kymmenen miljoonaa kappaletta.

