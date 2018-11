Lomarengas on laajentanut toimintaansa Levillä syksyn aikana ja nimittänyt uusia avainhenkilöitä vauhdittamaan kasvua pohjoisessa.

SYKSYN NIMITYSUUTISIA, LOMARENGAS LEVI

Lomarengas on laajentanut toimintaansa Levillä ja nimittänyt kasvua vahvistamaan uusia avainhenkilöitä. KRT-Yhtiöt Oy:n ja Lomarengas Levin aluepäälliköksi on nimitetty Heli Herrala, jolla on aikaisemmasta työtehtävästään vankka kiinteistöalan kokemus. Uudessa tehtävässään hän vastaa Lomarenkaan palveluista Levin alueella 1.10.2018 alkaen.

Huoltovastaavaksi Levin alueelle on nimitetty samaan aikaan Jouko Norkola, joka siirtyy tehtävään Kittilän lentoaseman huolto-osastolta.

Kuvassa Lomarengas Levin uudet avainhenkilöt Heli Herrala (vas.) ja Jouko Norkola (oik.)

KRT-YHTIÖT OY OSAKSI LOMARENGAS-KONSERNIA

Suomen vanhin ja suurin vuokramökkien välittäjä Lomarengas Oy on ostanut Levillä toimivan KRT-Yhtiöt Oy:n koko osakekannan elokuussa. Kaupan myötä Lomarenkaan jakelukanaviin siirtyi Levillä noin 130 vuokrattavaa mökkiä ja huoneistoa. Lisäksi KRT-Yhtiöiden huolto-, isännöinti- ja kiinteistövälitystoiminnot tulevat osaksi Lomarengas-konsernia. Lomarenkaalla on ennestään Levillä noin 140 vuokrattavaa kohdetta, ja KRT-Yhtiöt Oy:n ostamisen jälkeen Lomarenkaan kokonaistarjonta Levillä kasvaa roimasti hieman alle 300 kohteeseen. Kaupan myötä Lomarenkaasta on tullut entistä merkittävämpi osa Levin vuokramökkimarkkinaa.