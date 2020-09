Syksyn odotettu kirjauutuus Rekrytoija kerää loistavaa palautetta

Saana Rossin henkilökohtainen kasvutarina rekrytoijan työstä, vallasta, vastuusta ja tunteista herättää vastakaikua lukijakunnassa.

"Rekrytoija kulkee kuin koukuttava tv-sarja: lukijan on pakko saada tietää mitä tapahtuu seuraavaksi tässä mielettömän mielenkiintoisessa maailmassa, jonka keskipisteessä ovat työpaikka, rooli, ja niitä tavoittelevan tai tarjoavan ihmisen tulevaisuus. En missään tapauksessa päästä omia tyttäriäni työnhakuun ennen kuin he ovat lukeneet sen, sillä Saanan kirjan luettuaan he ajattelevat koko prosessin täysin uudella, mullistuneella tavalla, aivan kuten minäkin. Tämä kirja ei ole työnhakuopas vaan seikkailu." – Kirjailija Katja Kallio Saana Rossin viime viikolla ilmestynyt autofiktiivinen teos Rekrytoija (Basam Books 2020) on poikkeuksellinen tarinallinen tietokirja. Se koukuttaa mukaansa työelämän kulisseihin, rekrytoijan värikkääseen arkeen ja avaa ovet työnhaun ja rekrytoinnin saloihin. Jo viikko julkaisunsa jälkeen kirja on kerännyt runsaasti kehuja lukijoilta.

Rekrytoija tarjoilee poikkeuksellisen yhdistelmän hykerryttävää työelämäviihdettä ja oivalluksia kaikille, jotka ovat joskus hakeneet tai ovat aikeissa hakea töitä tai ovat muuten tekemisissä rekrytointien kanssa. Kirjan koskettaa monia ajankohtaisia työelämään ja työn merkityksellisyyteen liittyviä teemoja.

Lukijat ovat sanoneet Rekrytoijasta mm. seuraavaa:

“Olet saanut kirjassa huikean hyvin kuuluviin oman äänesi – Rekrytoija on todella persoonallinen, hauska, inhimillinen ja informatiivinen. Bravo!”

– Kirjallisuudentutkija, tietokirjailija Sanna Nyqvist

”Rekrytoija on huikea sisäpiiriläisen puheenvuoro rekrytoinnin kulisseista, aiheesta, joka koskettaa jollain tavalla meitä kaikkia. Kirja on tietokirjaksi poikkeuksellisen henkilökohtainen, onhan Saanalle kertynyt vuosien rekrytointikokemus ja tuhansia kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Rekrytoija yllättää, koskettaa ja herättää tunteita, sen tarinat imaisevat mukaansa ja sen pohdinnat avaavat uusia näkökulmia sekä työnhakijalle että rekrytoijalle.”

– Kirjoittamisen valmentaja ja johdon coach, Minna Sutö

Useissa lukijapalautteissa kirjaa on kuvattu niin "tunne- ja työelämäfilosofiakirjaksi, jonka ahmii yhdeltä istumalta", "teokseksi, joka tarjoilee otteita rekrytoijan urasta: nöyryyttäviä hetkiä, ylimielisiä työnhakijoita ja kaikkitietäviä pomoja, mutta myös kivoja ja osaavia asiakkaita ja pomoja" sekä "kirjaksi, jossa yhdistyy huijarisyndrooma ja nuoren naisen uralla etenemisen mahdollisuudet sekä syrjinnän välttäminen palkkauksessa".

Kirjailija

Esikoiskirjailija Saana Rossi (s. 1985) on rekrytoinnin, HR:n ja työnhaun ammattilainen, joka haluaa tehdä rekrytoinnista ja työnhausta entistä positiivisempaa ja innostavampaa. Hän toimii henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana teknologiayritys Vincitissä (Euroopan paras työpaikka 2016 & Suomen paras työpaikka 2014, 2015 ja 2016 by Great Place To Work). Vuonna 2018 hänet palkittiin ensimmäisenä Suomessa Vuoden rekrytoijana. Uransa aikana Rossi on rekrytoinut tuhansia ammattilaisia ja valmentanut eri alojen työnhakijoita.