Syksyn odotetuin kulttuuritapahtuma – Turun Kirjamessut starttaa perjantaina

Turun Kirjamessuille osallistuu noin 120 näytteilleasettajaa ja yli 600 esiintyjää, jotka esiintyvät seitsemälläeri lavalla. Mukana messuilla on laaja kirjo isoja ja pieniä kustantajia, kirjallisuusyhdistyksiä ja järjestöjä, kirjakauppoja, antikvariaatteja ja kirjailijoita uutuuskirjoineen. Kirjamessut tarjoaa kävijöilleen hyviä kirjatarjouksia ja moniin kirjoihin on mahdollista saada myös kirjailijoiden signeerauksia.

”Olemme iloisia siitä, että hiljaisten tapahtumavuosien jälkeen kirjallisuus näkyy ja kuuluu nyt leveällä rintamalla”, sanoo Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja Vilja-Tuulia Huotarinen.

Lähes kaikki vuonna 2022 kirjan julkaiseet kirjailijat mukana



Turun Kirjamessujen laaja ohjelma hipoo kaikkien aikojen ennätyksiä ja mukana on liki kaikki tänä vuonna kirjan julkaisseet suomalaiset kirjailijat. Heistä mainittakoon Enni Mustonen, Satu Rämö, Hanna Brotherus, Riikka Pulkkinen, Helena Petäistö, Rosa Meriläinen, Mona Bling, Tuomas Kyrö, Jari ja Kati Tervo, Kari Hotakainen, Olli Jalonen, Kjell ja Mårten Westö, Michael Monroe, Antti Nylén ja paljon muita.

Kansainvälisiä kirjailijavieraita saapuu kirjamessuille Turkuun mm. Ruotsista dekkaristi Tove Alsterdal ja Virosta kirjailija, muusikko ja ohjaaja Mart Sander. Poliitikoista kirjamessuilla ovat tänä vuonna edustettuina mm. Li Andersson, Maria Ohisalo, Olli Rehn, Eeva-Johanna Eloranta ja Kike Elomaa.

Messuilla pääsee kohtaamaan ja kuulemaan myös vahvoja puhujia, kuten Lenita Airiston, Maaret Kallion, Jasmin Hamidin, Eero Huovisen ja Pekka Saurin.

Poikkitieteellisenä teemana kuvataiteet



”Tavoitteenamme on laventaa käsitystä kirjallisuudesta taiteenlajina ja tuoda esiin sen luontaisesti monitaiteellisia ulottuvuuksia sekä palvella kulttuuria laajasti kuluttavaa yleisöä” kertoo Vilja-Tuulia Huotarinen. ”Mukana on ohjelmaa kalliomaalauksista ja kirjankansitaiteesta, lastenkirjojen kuvittamisesta ja kirjailijoiden exlibriksistä. Neromyyttejä tutkitaan, taiteilijaelämäkertojen muusat pääsevät ääneen ja kirjailijat kertovat kuvataiteilijoista, jotka ovat inspiroineet heidän työtään. Uutta tietoa saadaan kirjelöytöjen perusteella Helene Schjerbeckistä. Sarjakuva on minullekin rakas laji, ja sarjakuvantekijöistä on kirjamessuilla tänä vuonna puhetta runsaasti”lisää Huotarinen.

Kuvataiteet –teema pitää sisällään eri maalaustaiteen lajit, veistostaiteet, piirustustaiteet, kuvituksen, valokuvauksen, graafiset taiteet ja sarjakuvataiteen.

Auditoriossa ja Seita-lavalla ohjelmaa lapsille



Kirjamessut tarjoaa mukavaa ja viihdyttävää ohjelmaa koko perheelle. Lapsille suunnattuja ohjelmanumeroita on kaikkiaan kymmeniä, niistä mainittakoon Pikku Kakkosesta tuttu Salasaari, joka kutsuu lapset seikkailuun, ja veikeä Pikkuli-linnun tanssi- ja laulushow. Paikallista lastenohjelmaa tarjoaa Turku-seura, jonka toiminnallisessa tarinahetkessä lapset pääsevät suunnittelemaan itse kaupunkia.

Samaan aikaan Turun Ruoka- ja Viinimessut

Ruoka- ja Viinimessut järjestetään Turun Messukeskuksessa samaan aikaan Turun Kirjamessujen kanssa. Tapahtuma yhdistää herkullisen ruoan ja juoman sekä kohtaamiset alan ihmisten ja harrastajien välillä. Tänä vuonna Turun Ruoka- ja Viinimessujen teemana on ruokamatkailu. Molempiin messutapahtumiin pääsee osallistumaan samalla lipulla.

Lisätietoja

https://www.kirjamessut.fi/

https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/turun-ruoka-ja-viinimessut/

Liput edullisemmin etukäteen verkkokaupasta https://bit.ly/3dCW8ET



Turun Kirjamessujen avajaisten infotilaisuus järjestetään Turun Messukeskuksessa, kokoustilassa 6, perjantaina 30.9. klo 10.10-10.40. Tilaisuudessa julkistetaan mm. ensi vuoden Turun Kirjamessujen teema. Tervetuloa!