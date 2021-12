Synnytysopas kertoo kaiken synnytyksen liikkeestä ja rytmistä!

Elokuvista tuttu kuva synnyttäjästä on passiivinen, staattinen ja aloilleen kahlittu.

Tämän kuvan on aika väistyä, sillä synnyttäminen on ennen kaikkea liikettä. Se on kahden osapuolen dynaamista ja intiimiä vuorovaikutusta ennalta arvaamattomassa rytmissä. Se on lapsen spiraalimainen kiertyminen lantiossa ja synnyttäjän liikettä sen helpottamiseksi.

Uutuuskirjassaan Synnytyksen liike ja rytmi – Opas synnyttämisen matkalle (Basam Books 2021) Malla Rautaparta piirtää kuvan synnyttäjästä, joka uppoutuu itseensä, liikkuu ja ääntelee, seuraa omia aistimuksiaan, omaa rytmiään.

”Synnyttäminen ei ole missään kulttuurissa pelkästään fysiologinen prosessi. Kaikissa yhteisöissä synnytykseen kuuluu myös rituaaleja, jotka ohjaavat sekä synnyttäjää että muita synnytyksessä mukana olevia.”

Rautaparta on kehittänyt joogaan perustuvaa synnytysvalmennusta yli 30 vuoden ajan. Hän on kouluttanut kätilöitä ja raskausjoogan ohjaajia ja tehnyt pitkään yhteistyötä kätilöiden kanssa.

Kirjailijasta

Malla Rautaparta on neurologian fysioterapeutti ja kulttuuriantropologi. Rautaparralta on aikaisemmin ilmestynyt viisi kirjaa terveyden ja hyvinvoinnin alalta, viimeisimpänä Hyvän hengityksen anatomia (Basam Books 2019).