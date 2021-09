Synnytysten turvallisuus maailman huippua, mutta hoitovirheitäkin tapahtuu

Valtaosassa selvitetyistä valvonta-asioista Valvira on todennut synnytyksen tai raskauden seurannassa ja hoidossa epäasianmukaisuutta. Noin 2/3:ssa tapauksista epäasianmukaisuus on liittynyt sikiön sykekäyrän tulkintaan tai seurantaan. Muita potilasturvallisuuteen liittyviä tunnistettuja riskitekijöitä ovat olleet muun muassa ponnistusvaiheen pitkittyminen, tiedonkulkuongelmat, ulkomaalaisia potilaita koskevat kieli- ja kommunikaatio-ongelmat, kiireinen yöaika sekä puutteelliset potilasasiakirjamerkinnät.

Vaikka synnytykseen liittyviä vakavia hoitovirheitä tapahtuu, niiden lukumäärä on vähäinen ja synnytysten turvallisuus on Suomessa edelleen maailman huippuluokkaa. Potilasturvallisuuden kehittämistyötä on kuitenkin syytä edelleen jatkaa.

”Jokainen hoitovirhe on liikaa ja lapsen kuolemaan tai vammautumiseen liittyvä inhimillinen tragedia on suuri”, toteaa ylitarkastaja Leena Kinnunen blogissaan.

Valvira käsittelee vakavimmat valvonta-asiat, joissa hoitovirheen epäillään aiheuttaneen potilaan kuoleman tai vakavan vammautumisen. Aluehallintovirastot käsittelevät muut raskauden tai synnytyksen aikaiseen hoitoon liittyvät asiat.

Maailman potilasturvallisuuspäivän teemaan liittyvä Leena Kinnusen blogi kokonaisuudessaan on luettavissa Valviran verkkosivuilla. Potilasturvallisuuspäivän teemana on tänä vuonna äidin ja vastasyntyneen turvallisuus.