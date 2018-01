Syöpälääkkeen käyttö keskeytetty väärennösepäilyn vuoksi

Oriolan lääketoimituksissa yhä ongelmia 13.9.2017 08:44 | Tiedote

Oriola Finland Oy:n lääketoimitukset eivät ole vielä normalisoituneet vaan prosessin sujuvuudessa on yhä ongelmia. Fimea tekee tiiviisti yhteistyötä sekä Oriolan että apteekkien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi Fimea on sopinut Oriolan ja Suomen Apteekkariliiton kanssa toimenpiteistä, joilla varmistutaan, että kaikki kiireelliset lääketoimitukset saadaan asiakkaille. Oriola on luvannut hoitaa kiireelliset lääketilaukset erityisjärjestelyin apteekeille ja muille asiakkailleen sekä keskittää lisää resursseja asiakaspalveluun. Fimea edellyttää edelleen Oriolaa keskittämään voimavaransa lääkejakelun toimivuuden varmistamiseen. Fimea on myös kartoittanut apteekkien tilannetta. Viime viikon tilauksista valtaosa on saatu apteekkeihin, mutta toimitusten sisällöissä ja lähetyslistoissa on edelleen puutteita. Ongelmatilanteissa suurin osa asiakkaista on kuitenkin saanut puuttuneen lääkkeen joko toisesta apteekista tai lääke on vaihdettu korvaavaan valmistee