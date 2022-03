Syöpiä ehkäistään tehokkaasti seulonnoilla – ahkerimmin seulontaan osallistutaan Pornaisissa

Naisten yleisin syöpätauti on rintasyöpä. Alueellamme rintasyöpätilanne on ollut koko Suomea parempi, mutta suotuisa kehitys on pysähtynyt ollen nyt maan keskitasoa. Keusote tarjoaa yhdessä Suomen Radiologikeskuksen kanssa mammografiaseulonnan kaikissa alueemme kunnissa.

Rintasyöpäseulontaan osallistuminen kannattaa

Rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 suomalaisnaista, ja lisäksi rintasyövän esiasteita todetaan yli 600 naisella. Rintasyöpä yleistyy vaihdevuosi-iän lähestyessä. Sen syntyyn vaikuttavat monet tekijät. Riskiä lisäävät mm. ikääntyminen, vaihdevuosioireiden hormonihoito, perinnöllinen alttius ja ylipaino. Varhaisvaiheessa havaitun rintasyövän ennuste on hyvä. Rintasyöpäseulonnoilla eli mammografiaseulonnoilla voidaan havaita mahdollinen muutos rintakudoksessa jo ennen oireiden ilmenemistä. Mammografiaseulonta vähentää siihen osallistuvien rintasyöpäkuolemia noin kolmanneksella. Seulontaan kutsutaan parillisia vuosia täyttävät 50–69-vuotiaat naiset kahden vuoden välein. Tänä vuonna kutsuttavina ovat 1954, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68, -70 ja -72 syntyneet naiset. Keusoten alueella mammografiaseulontoihin osallistuminen vaihtelee jonkin verran kuntakohtaisesti. Viime vuonna ahkerimmin seulontoihin osallistuivat pornaislaiset naiset (83,9 %) ja toiseksi ahkerimmin mäntsäläläiset (83,2 %). Muissa kunnissa osallistumisaste jäi alle 80 prosentin: Nurmijärvellä 79,2 %, Hyvinkäällä 77,7 %, Tuusulassa 74,9 % ja Järvenpäässä 72,3 %. Seulonnoilla vaikuttavuutta myös muiden syöpien ehkäisyssä Kansallisiin syöpäseulontoihin kuuluu myös kohdunkaulan syövän seulonta. Seulonnoilla on saatu vähennettyä kohdunkaulan syövän esiintyvyyttä yli 80 %, ja uusien tapausten kokonaismäärä pienenee edelleen. Viimeisten 15 vuoden aikana esiintyvyys on kuitenkin lisääntynyt 30–35-vuotiaiden ikäryhmässä. Keusoten alueella kohdunkaulan syövän seulonnan järjestää HUSLAB. Uutena seulontana aloitetaan koko maassa suolistosyövän eli paksu- ja peräsuolen syöpien seulonnat. Keusotessa haetaan palvelulle tuottajaa meneillään olevassa kilpailutuksessa, jonka jälkeen seulonnat käynnistyvät ensimmäisessä vaiheessa 60–68-vuotiailla. Keusoten alueen mammografiaseulonnat joka kunnassa Mammografiakuvaukset ovat käynnistyneet Järvenpäässä Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUST:n sisäpihalla. Kuvaukset tehdään mobiilikuvausyksikössä eli mammografiavaunussa. Mammografiavaunut kiertävät alueella erillisen aikataulun mukaisesti. Kesäkuun lopulla mammografiavaunu jatkaa Tuusulaan ja sieltä edelleen syyskuussa Hyvinkäälle. Toinen mammografiavaunu saapuu alueellemme alustavan aikataulun mukaan syksyllä. Silloin se pysähtyy Pornaisissa, Mäntsälässä ja Nurmijärven Klaukkalassa. Keusoten alueen rintasyövän seulontapalvelut tuottaa kilpailutuksen perusteella Suomen Radiologikeskus Oy. Kutsuttavat henkilöt saavat postitse henkilökohtaisen kutsukirjeen. Kirjeessä on annettu valmiiksi kuvausaika ja kotikunnan perusteella määräytyvä seulontapaikka. Kuvausaikaa ja -paikkaa voi tarvittaessa vaihtaa. Asiakkaat saavat lisätietoa mammografiavaunujen aikatauluista: https://radiologikeskus.fi/palvelut/mammografiaseulonta/

