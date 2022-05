Syötteen kansallispuiston viereen laaja yksityinen luonnonsuojelualue

Alueen metsät vaihtelevat yli 150-vuotiaista luonnontilaisista metsistä nuoriin kasvatusmetsiin. Metsiä ei ole hakattu muutamaan vuosikymmeneen, ja puusto on kehittynyt luontaisesti sekametsiksi, joissa on paikon erittäin runsaasti haapoja. Erityisesti nuorissa puustoissa on runsaasti haapaa, jotka muodostavat paikoin suuria haapavaltaisia metsiköitä. Vanhojen metsien keskellä on yksittäisiä yli 200-vuotiaita mäntyjä.

Tilan metsät ovat länteen laskevia rinnemetsiä, joita luonnehtivat lehtomaisuus, rehevät puronotkelmat ja tihkupinnat ja suonlaitojen sekä purojuottien ympäristön luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset korvet. Alueelta on löydetty harvinaista lajistoa mm. nukkamunuaisjäkälää, aarninappua, palosuomujäkälää ja raidankeuhkojäkälää.



Suojelualueen perustamisen mahdollisti Pohjois-Suomen metsien suojeluun saatu erillisrahoitus, jonka ansiosta Pohjois-Pohjanmaalla on syksyn 2020 jälkeen joko hankittu valtiolle tai perustettu yksityisiä luonnonsuojelualueita noin 2200 hehtaarin alueelle. Sopimuksia maanomistajien vapaaehtoisten tarjousten perusteella on tehty 125 kpl.