Sysmän S-marketiin rantautuu kesän ajaksi pop up -kalatori

Asiakkaat toivoivat, oma lähikauppa toteutti toiveet: Sysmän S-marketin palvelutarjonta täydentyy kesäkaudeksi pop up -kalatorilla. Salpausselän Kala avaa kalatorin ensimmäisen kerran 28.–29. toukokuuta. Kesäkuusta alkaen pop up -piste on avoinna neljänä päivänä viikossa.

Mökkeilykauden alkaminen vilkastuttaa monen pienemmän paikkakunnan elämää – niin myös Sysmän. Idyllisen maaseutukunnan S-marketille on esitetty erityisesti kesäaikaan toiveita myymälän omasta kalatorista. – Vastaamme pop up -kalatorilla asiakkaidemme toiveisiin ostaa irtotuotteena tuoretta kalaa ja kalavalmisteita Sysmän toimipaikastamme, kertoo ryhmäpäällikkö Erja Kaila Hämeenmaalta. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Lahdessa toimiva Salpausselän Kala, jonka kanssa Osuuskauppa Hämeenmaa on tehnyt yhteistyötä 2000-luvun alkupuolelta lähtien. – Salpausselän Kala on Hämeenmaan luotettava ja pitkäaikainen yhteistyökumppani, jonka tuotteet ovat tunnetusti laadukkaita. Olemme erittäin iloisia siitä, että he innostuivat lähtemään mukaan tähän kokeiluumme, Erja Kaila toteaa. – Ja me olemme tosi otettuja siitä, että Hämeenmaalta lähestyttiin meitä ja kysyttiin mukaan yhteistyöhön, Salpausselän Kalan yrittäjä, kalakauppias Ari Seppälä jatkaa. Pop up -kalatorin valikoima elää jonkin verran kalaonnen mukaan. – Yritämme saada myyntiin kotimaista luonnonkalaa, kuten kuhaa, siikaa, muikkua ja ahventa, niin paljon kuin mahdollista. Jos vain Ahti suo, Ari Seppälä hymyilee. Salpausselän Kalalla on laaja sopimuskalastajien verkosto, jonka ansiosta yritys pystyy tarjoamaan monipuolisesti kotimaisia järvikalavaihtoehtoja. Asiakastoiveet vaikuttavat valikoimaan Pop up -kalatori on näkyvällä paikalla myymälässä. – Se löytyy ensimmäiseltä pääkäytävältä heti hedelmä- ja vihannesosaston jälkeen, mainitsee Erja Kaila. Tuoreen kalan lisäksi Sysmän kalatorilta löytyy Salpausselän Kalan käsityönä valmistamia lohituotteita. – Tunnetuimmat tuotteemme ovat kylmä- ja lämminsavulohi sekä graafilohi. Valmistamme kuitenkin paljon muutakin, esimerkiksi Välimeren lohipihvejä, lohipärettä ja loimulohta, kertoo Ari Seppälä. – Lähdemme Sysmässä liikkeelle perustuotteilla, mutta muokkaamme tuotevalikoimaa asiakkaiden toiveiden mukaan. Salpausselän Kalan kala-asiantuntijat käyttävät tuotteiden suolauksessa Lahden Salpausselän harjun kirkasta pohjavettä ja savustavat tuotteet aidolla purusekoituksella nykyaikaisissa savu-uuneissa. Päätös mahdollisesta jatkosta myöhemmin Avausviikonloppuna Sysmän S-marketin pop up -kalatori palvelee asiakkaita seuraavasti: perjantaina 28.5. klo 10–19 ja lauantaina 29.5. klo 10–16. Kesäkuun alusta alkaen kalatori on avoinna ke klo 10–17, to klo 10–17, pe klo 10–19 ja la klo 10–16. Juhannusviikko tekee kesän aikatauluun pienen poikkeuksen: kalatori on silloin avoinna ti klo 10–17, ke klo 10–17, to klo 10–20 ja pe klo 10–13. – Olemme vasta aloittamassa kokeiluamme. Keräämme tulevina viikkoina ja kuukausina innolla ja ilolla kokemuksia sekä asiakkaidemme palautteita Sysmän pop up -kalatoristamme. Päätöksiä tulevaisuudesta teemme vasta hieman myöhemmin, Erja Kaila sanoo.

Sysmän S-marketin kesäisen kalatorin valikoimaan pyritään saamaan mahdollisimman paljon tuoretta kotimaista luonnonkalaa. Kuva: Timo Heikkala