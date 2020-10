Syyskuussa 21 269 työtöntä työnhakijaa, joista 3 290 lomautettuja

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli syyskuun lopussa 21 269 työtöntä työnhakijaa, joista 3 290 kokoaikaisesti lomautettuja. Työttömiä oli 5 182 eli 32 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kasvusta 2 774 henkilöä oli lomautettujen ja 2 408 työttömien määrän kasvua. Elokuuhun verrattuna työttömien kokonaismäärä väheni 717 henkilöllä eli 3 prosenttia. Lasku johtuu sekä lomautettujen (-102) että muiden työttömien (-615) määrän vähenemisestä. Vuodentakaisesta työttömien määrä lisääntyi eniten ammatteihin luokittelemattomien (1109), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (965) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (929) ryhmissä. Miesten työttömyys (35 %) lisääntyi enemmän kuin naisilla (28 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 1 924:llä (32 %) ja Päijät-Hämeessä 3 258:lla (32 %). Kanta-Hämeessä oli syyskuun lopussa 7 936 työtöntä työnhakijaa ja Päijät-Hämeessä 13 333. Työttömien määrä kasvoi kaikissa Hämeen kunnissa; suhteellisesti eniten Hausjärvellä (58 %), Kärkölässä (50 %) ja Hollolassa (48 %). Elokuuhun verrattuna työttömien määrä väheni muissa kunnissa paitsi Hausjärvellä, Asikkalassa ja Padasjoella.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä syyskuun lopussa 12,5 prosenttia ollen 3,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa (16,2 %), Heinolassa (15,7 %) ja Kärkölässä (15,3 %) ja matalimmat Lopella (6,4 %) ja Hausjärvellä (6,8 %). Työttömyysaste nousi edellisvuodesta kaikissa kunnissa. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli syyskuun lopussa 16,8 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 26,7 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrän kasvu nopeutuu edelleen. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden 2019 syyskuusta 1 249:llä eli 27 prosenttia. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 360 eli 1 821 enemmän (28 %) kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 585 enemmän (28 %) kuin vuosi sitten eli 2 652. Työttömien määrä lisääntyi vuodentakaisesta kaikissa ikäryhmissä; suhteellisesti eniten ikäryhmissä 40-44-vuotiaat (42 %), 35-39-vuotiaat (41 %) ja 45-49-vuotiaat (40 %).

Palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä uusia avoimia työpaikkoja edellisvuotta enemmän

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon syyskuussa 2 895 mikä on hieman enemmän (1 %) kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia paikkoja eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (937), ja paikkojen määrä myös kasvoi (100) syyskuuhun 2019 verrattuna. Työpaikkojen määrä kasvoi myös asiantuntijoiden (71), erityisasiantuntijoiden (59) ja prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (43) ryhmissä. Suurin vähennys oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-121) ammattiryhmässä. Ammattinimikkeiden osalta eniten uusia avoimia paikkoja oli puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjien (201), lähihoitajien (181), myyjien (177), myyntiedustajien (144), sosiaalialan ohjaajien ja neuvojien (110) sekä toimisto- ja laitossiivoojien (108) nimikkeissä. Ilmoitetuista työpaikoista 82 prosenttia oli yrityksissä ja 60 prosenttia oli kestoltaan yli 12 kuukautta.

Palveluissa olevista 45 prosenttia opiskelemassa

Aktivointiasteeseen laskettavien TE-palveluiden piirissä oli syyskuun lopussa 7 562 henkilöä eli 593 vähemmän (-7 %) kuin vuosi sitten. Määrä väheni muissa palveluissa paitsi valmennuksessa ja työvoimakoulutuksessa. Eniten ihmisiä oli omaehtoisessa opiskelussa (2 218), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 785), työllistettynä (1 435) ja työvoimakoulutuksessa (1 196). Palveluissa olleista 3 414 eli 45 prosenttia oli opiskelemassa joko omaehtoisessa koulutuksessa tai työvoimakoulutuksessa.

Lomautettujen määrä kasvanut hieman edellisten viikkojen aikana

Hämeen TE-toimistossa on tällä hetkellä noin 44 000 työnhakijaa, joista työttömänä on lähes 17 900 ja lomautettuna noin 3 400. Sekä lomautettuja että muita työttömiä on hieman syyskuun tilastolukemaa enemmän. Tilanne elää viikkotasolla ja viime viikkoina lomautettujen määrä on ollut pienessä kasvussa.

Lokakuun työllisyyskatsaus julkaistaan 24.11.

