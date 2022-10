Syysloman vuokramökkeilijöitä ovat lapsiperheet - varauksissa 20 % kasvu koronaa edeltävään aikaan

Vuokramökkejä välittävällä Lomarenkaalla on tällä hetkellä syyslomaviikolle varauksia noin kolmannes vähemmän viime vuoden huippuluvuista. Vuodet 2020 ja 2021 olivat liki samankokoisella kysynnällään kotimaisten syyslomien huippuvuodet vuokramökeillä.

Tällä hetkellä vuokramökkien kysyntä on silti hyvällä tasolla, ja koronaa edeltävään syksyyn verrattuna mökkivarauksissa on noin 20 prosentin kasvu.

"Kotimaan mökkivuokraus näyttää jääneen melko korkealle tasolle", sanoo Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen. "Varauksia tämän vuoden syyslomille on enemmän kuin koronaa edeltävän vuonna. Vuoteen 2019 nähden varauksia on siis tällä hetkellä peräti 20 prosenttia enemmän. Varauksia tulee koko ajan lisää ja kysytyimpiä ovat oman lähialueen hyvin varustellut ja järven rannalla sijaitsevat mökit. Hiihtokeskuksiin on menijöitä on myös, vaikka talvi ei olekaan vielä kunnolla alkanut", Kohonen valottaa.

Viime hetken matkaajan ei kuitenkaan tarvitse jäädä ilman vuokramökkiä: syyslomaviikolle Lomarenkaalla on vapaana vielä noin tuhat mökkiä eri puolilla Suomea. "Lomarenkaan aluetoimistoissa odotetaan vilkasta syyslomaviikkoa", Kohonen lisää. "Suurin osa asiakkaista on lomaa viettäviä perheitä tai pariskuntia."