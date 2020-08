Syyslukukausi alkaa Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa lähiopetuksena

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 11.8.2020 7.8.2020 08:36:12 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan syksyn ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 11. elokuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa toimivallan siirtäminen toimialajohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä sekä ict-hankintoja. Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään, että se siirtää toimivaltaansa toimialajohtaja Liisa Pohjolaiselle ajanjaksoksi 1.8.2020 - 31.12.2020 perusopetuslain mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Perusopetuslakia muutettiin kesällä, ja se on väliaikaisesti voimassa ajanjaksolla 1.8.2020-31.12.2020. Lakimuutoksella mahdollistetaan, että opetuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. Päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi