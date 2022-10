Syystalven hengitystieinfektioiden kausi on alkamassa – näin suojaudut koronalta ja muilta tartunnoilta

Hengitystieinfektioiden määrä alkaa yleensä lisääntyä syystalvella. Sekä tavallista nuhakuumetta että influenssaa havaitaan tavallisesti eniten loppu- ja alkuvuodesta. Myös koronaviruksen on ennakoitu noudattavan viruksille tyypillistä kausivaihtelua.

Rekisteröityjen koronatartuntojen määrässä on ollut Suomessa maltillista kasvua syyskuun alusta lukien. Viime viikolla tapauksia kirjattiin noin 12 000, kun edellisellä viikolla lukema oli noin 10 000.

Tartuntatautirekisteriin päätyvät vain laboratoriotestillä todetut koronatartunnat, joten kaikkiaan tartuntoja on enemmän.

”Koronatartunnat todennäköisesti edelleen lisääntyvät, kun syksy etenee. Tärkeintä on, että jokainen ottaisi suositellut koronarokoteannokset. Rokotteet suojaavat erittäin hyvin vakavalta tautimuodolta”, sanoo yksikönpäällikkö, tutkimusprofessori Hannu Kiviranta THL:stä.

”Kausivaihtelua koronan osalta nähtäneen myös tulevaisuudessa, kuten muidenkin hengitystieinfektioiden kohdalla, joten sikäli tilanne ei ole poikkeuksellinen. Tartuntojen määrä on noussut syksyllä myös muualla Euroopassa”, Kiviranta jatkaa.

Koronan sairaalahoidon tarpeessa pientä kasvua – tehohoidossa hyvin harva

Koronatartuntojen määrän lisääntyminen näkyy myös sairaalahoidon tarpeessa. Koronan vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä on hieman kasvanut lokakuussa.

Kaikkiaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osastoilla koko maassa on tällä hetkellä vajaa tuhat koronakirjattua potilasta. Heistä noin puolet on sairaalassa koronan takia. Muilla hoidon ensisijainen syy on jokin muu.

”Kannattaa katsoa eritoten erikoissairaanhoidon lukuja, sillä siellä hoidetaan vähänkään vakavammat koronatapaukset. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa on noin 200 potilasta koronan takia.Tehohoidossa on muutama”, sanoo THL:n ylilääkäri Tuija Leino.

Suojaudu koronalta ja influenssalta

Koronalta, influenssalta ja muilta hengitystieinfektioilta voi suojautua samoin keinoin:

Ota suositellut rokotukset.

Sairasta kotona.

Pese kädet, yski ja aivasta hihaan.

Arvioi oma riskisi, käytä tarvittaessa maskia ja pidä etäisyyttä.

Huolehdi ilmanvaihdosta.

Ota suosituksen mukaiset koronarokotukset

THL suositteli syyskuun lopussa syystalveksi uutta koronan tehosterokotusta

kaikille 65 vuotta täyttäneille

18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville

voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

Tehosterokotteen voi ottaa, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Syystalven tehosterokote suositellaan otettavaksi samalla kertaa influenssarokotteen kanssa viimeistään joulukuussa.

Muiden aikuisten kuin edellä mainittujen ryhmien koronarokotussuositus on seuraava:

18–59-vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin 3 annosta sairastettu tauti lasketaan yhdeksi annokseksi kolmas annos aikaisintaan 4 kk edellisestä rokotuksesta/taudista

60–64-vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin 4 annosta sairastettu tauti lasketaan yhdeksi annokseksi neljäs annos aikaisintaan 3 kk edellisestä rokotuksesta/taudista



Kunnat vastaavat koronarokotusten järjestämisestä ja kertovat, mistä ja milloin rokotuksen voi saada.

THL seuraa koronatilannetta ja muuttaa tarvittaessa rokotussuosituksiaan lääketieteellisin perustein.

Lisätiedot:

Oma koronarokotus: miten, miksi ja milloin?

Hannu Kiviranta

yksikönpäällikkö, tutkimusprofessori

THL

p. 029 524 6361

Tuija Leino

ylilääkäri

THL

p. 029 524 8787

etunimi.sukunimi@thl.fi