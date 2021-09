Syystapahtumassa elokuvia ja työpajoja kestävän kehityksen teemalla

Syystapahtumassa Vaasa Wildlife luontoelokuvafestivaali esittää elokuvia, joiden aihe liittyy kestävään kehitykseen, kiertotalouteen, luontoon ja ympäristöön. Tapahtumat kuuluvat Pohjanmaan Kestävän kehityksen viikkoon.

–Tarjolla on kuusi yleisölle avointa elokuvaa päivä- ja iltanäytöksinä sekä työpajoja kahtena päivänä, kertoo kulttuurikoordinaattori Ilias Missyris Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

Media- ja draamatyöpajoissa harjoitellaan animaatioiden tekemistä sekä luodaan erilaisia tarinoita, joissa käytetään apuna muun muassa musiikkia. Työpajoja ohjaavat Timo Salin, Thomas Velissaris ja musiikinopettaja Eva Kavalika.

Paikkana on Kulttuuritalo Fanny, joka sijaitsee osoitteessa Kirkkopuistikko 34. Tapahtumiin on ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse: timo.salin@vaasa.fi tai ilias.missyris@vaasa.fi.

Katso päiväkohtainen ohjelma:



Keskiviikkona 29.9.

• klo 13.30-14 Elokuvaesitys World without Insects (Maailma ilman hyönteisiä), 27 min. (kieli: englanti, tekstitys suomi), ZDF, ohj. Andreas Ewels

• klo 14-14.30 Elokuvaesitys The Fight for the Arctic (Taistelu Arktisesta alueesta) 26 min. (kieli: englanti, tekstitys suomi), ZDF, ohj. Andreas Ewels

• klo 15-16.30 Media- ja draamatyöpaja, stop over-animaation tekeminen iPad-tabletilla (ohj. Timo Salin, kesto n. 30 min.), Mimesis-draamatyöpaja (ohj. Thomas Velissaris, musiikinopettaja Eva Kavalika, kesto n. 60 min.)

• klo 17-18 Elokuvaesitys The Big Picture (Iso kuva), 50 min. (kieli: englanti, tekstitys: suomi), ORF, ohj. Paul Reddish, Itävalta



Torstaina 30.9.

• klo 13-14.30 Elokuvaesitys kiertotaloudesta Closing the Loop, (kieli: englanti, tekstitys: ruotsi), Dr. Wayne Visser, Indira Kartallozi Kaleidoscope Futures Lab. and Stand Up 8 Productions

• klo 15-16.30 Media- ja draamatyöpaja, stop over-animaation tekeminen iPad-tabletilla (ohj. Timo Salin, kesto n. 30 min.), Mimesis-draamatyöpaja (ohj. Thomas Velissaris, musiikinopettaja Eva Kavalika, kesto n. 60 min.)

• klo 17-18 Elokuvaesitys The Secret Life of Materials (Materiaalien salattu elämä), 58 min. kieli: englanti, tekstitys suomi ja ruotsi), ohj. Panos Raptis

Perjantaina 1.10.

• klo 12.30-13 Videosarjan esittely ”Sustainable hobbies”, Timo Salin

• klo 17-18 Elokuvaesitys Autumn waltz, Russian Natural Heritage, The Call of Baikal, Vaasa Wildlife festivaalin kunnianosoitus dokumentaristi ja valokuvaaja Evgeni Usoville (1963–2021)



Luontoelokuvafestivaali Vaasa Wildlife on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen elokuvafestivaali ja -kilpailu. Seuraava Vaasa Wildlife Festival järjestetään syyskuussa 2022.