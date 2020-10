Syysuutuuksin vesi kielelle: Gluteenitonta herkuttelua ja terveellisiä eväitä

Myös gluteenitonta ruokavaliota noudattavat ansaitsevat ruokapöytäänsä herkkuja ja ravitsemuksellisesti ansiokkaita tuotteita. Moilas tuo lokakuussa markkinoille jälleen kaksi kaivattua uutuutta erityisruokavaliota noudattavien arkea helpottamaan. Moilas Gluteeniton Valkosipulileipä on esipaistettu pakaste, jolla on helppo loihtia tuoreen leivän tuoksu ja tunnelma kodin nautintohetkiin ja aterioihin. Moilas Gluteeniton Evässämpylä on kypsä pakaste, joka mahdollistaa reilun eväsleivän helpon tekemisen vaikkapa töihin, kouluun tai harrastuksiin.

Gluteeniton ja free from -trendit jatkavat kasvuaan.

Moilas Oy valmistaa pakastetuotteiden lisäksi gluteenitonta tuoreleipää yhteistyössä Vaasan Oy:n kanssa. Syksyn houkutteleva tuoreleipäuutuus on Vaasan Moilas Free From Pehmeät Rieskapalat. Valkosipulileipä alkupalaksi tai aterian oheen Moilas Gluteeniton Valkosipulileipä on valkosipuliöljyllä ja mozzarellalla päällystetty ohut, mehevä leipä, joka maistuu kaikille ruokapöydässä. Kun pakkasesta löytyy tämä suolainen herkku, kokin suosio on taattu. Maistuvat alkupalat tai salaatin lisuke on helppo tuunata vaikkapa oliivitapenadella tai muutamalla tipalla chiliöljyä. Valkosipulileipä on kätevä lisuke niin perheen omiin illanistujaisiin kuin yllätysvieraillekin. Leipä paistuu meheväksi 225 °C uunissa noin 10 minuutissa. Moilas Gluteeniton Valkosipulileipä on gluteeniton, vehnätön, laktoositon, soijaton, pähkinätön ja kananmunaton, 2 kpl 180 g pakkauksessa. Vihdoin reilu evässämpylä gluteenittomana Gluteenitonta ruokavaliota noudattava joutuu harmittavan usein lähtemään tyhjin käsin valmisleipäpisteeltä. Moilas haluaakin nyt tarjota vaivattomasti täytettävät evässämpylät kaikenikäisten matkaan. Moilas Gluteeniton Evässämpylä on iso ja mehevä sämpylä, jossa on ravinteikkaita auringonkukan- ja pellavansiemeniä tuomassa rapsakkaa suutuntumaa. Pakkasesta napattava tuote on valmiiksi kypsennetty. Jäinen sämpylä lämpenee mikroaaltouunissa minuutissa, tai sen voi jättää sen sulamaan tunniksi huoneenlämpöön. Myös tämä tuote on gluteeniton, vehnätön, laktoositon, soijaton, pähkinätön, ja kananmunaton, 3 kpl / 360 g pakkauksessa. Molemmat Moilas-uutuudet soveltuvat mainiosti myös niille, jotka eivät noudata erityisruokavaliota. Tuotteet tulevat kauppoihin loka-marraskuussa. Lisätiedot Kaupallinen johtaja Marko Hammar

