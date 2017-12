T I L A -ryhmäläisten statement: Tila on tyhjyyttä, muistoja, vapautta ja vuorovaikutusta

T I LA on kymmenen tamperelaisen taiteilijan ryhmänäyttely, jossa tutkitaan tilaa ja se on esillä Kangasala-talon galleriassa 5.12.2017-7.1.2018.

T I LA on kymmenen tamperelaisen taiteilijan yhteinen ryhmänäyttely. Ryhmäläiset ovat kohdanneet toisensa vuosien varrella Tampereen Setlementti ry:n NEO-OmaPolku työmuodon kautta. Taiteilijat ovat tutkineet tila -teemaa kukin omasta näkökulmastaan erilaisia tekniikoita hyödyntäen. Tila on ryhmäläisille oman henkilökohtaisen tilan eli ajatuksen, muiston tai mielikuvituksen käsittelemistä. Se on myös tyhjyyttä ja vapautta valita olemisentila. Tilan tutkiminen on ryhmäläisille myös vuorovaikutuksen tutkimista suhteessa omaan ja muiden olemiseen. T I L A -näyttelyssä nähdään maalauksia, videoita ja installaatioita ja se on esillä Kangasala-talon galleriassa 5.12.2017-7.1.2018.

T I L A -näyttelyn taiteilijat ovat Jussi Aalto, Samuli Laurila, Leena Lehti, Linnea Meuronen, Johanna Mäkinen, Ritvamarja Rantala, Lasse Rinne, Atte Selin, Mariliina Valkama ja Tiia Viiltola.

”Teoksissa käsittelemme omaa henkilökohtaista tilaa, mikä koostuu mm. ajatuksista, muistoista, haaveista, unelmista, tunnetiloista sekä mielikuvituksesta. Ne ovat ylistys ja muistutus. Jokainen teos kertoo, kuinka tärkeää on ylläpitää meidän omaa henkistä tilaamme, mielikuvitustamme ja unelmiamme tässä hektisessä maailmassa.” Aalto, Laurila, Meuronen, Mäkinen, Rinne & Selin

”Tila on tyhjyys, vapaus valita olemisensa.

Ja Tila on kontrolli, se mitä annetaan.

Tila puristuu ruutukaavaan -samanmittaisiin pensasaitoihin, samanlaisiin taloihin, samanlaisiin vaaleanharmaisiin kulmasohviin. Kukin omassa ruudussaan.” Lehti

”Ihminen, kaikki elollinen, rakentaa itselleen tilan, elinympäristön, reviirin.

Tila on aina vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin, toisiin tiloihin, ympäristöön. Maailmakaikkeuteen. Rakennan tilan sinne, missä kuljen. Missä olen.” Rantala

”Olen teoksessani tutkinut tilaa astumalla satuhahmon sijasta ihmemaahan. Kappaleen vaatima tila voi toisinaan olla paljon suurempi kuin sen tilavuus ja toisinaan taas pieneen tilaan mahtuu paljon: Kannettavaan tietokoneeseen mahtuu enemmän tietoa kuin kykenen elämäni aikana omaksumaan ja enemmän elämyksiä kuin pystyn kokemaan. Samaan aikaan huoneisto, johon mahtuisi enemmän kuin 12000 kannettavan tietokoneen myyntilaatikkoa, tuntuu ahtaalta, jos siellä ei ole yksityisyyttä ja hiljaisuutta eikä mahdollisuutta lepoon silloin, kun niitä kaipaisi.” Valkama

”Teoksissani käsittelen ympärillä olevien ihmisten vaikutusta omaan tilaan. Kuinka suuri vaikutus jollain ihmisen luomalla ympäristöllä on sinuun itseesi, kuinka paljon heijastelemme toisiamme. Olemme ympäristön luomia olentoja, mikä mahdollistaa sekä rajaa samalla aikaan.” Viiltola

Taiteilijatapaaminen ja mediatilaisuus to 7.12. klo 17

Näyttelyn mediatilaisuuteen ja taiteilijatapaamiseen ovat tervetulleita sekä yleisö että median edustajat. T I L A -ryhmäläiset ovat tavattavissa ja haastateltavissa galleriassa to 8.12. klo 17 alkaen. Tilaisuudessa soittaa akustinen neljän hengen bändi, TILANNE.

T I L A

Aalto - Laurila - Lehti - Meuronen- Mäkinen - Rantala - Rinne - Selin -Valkama – Viiltola

5.12.2017-7.1.2018

Kangasala-talon galleria