TA-Asumisoikeus Oy Asuntomessujen Vihreä teko -kilpailun voittoon. Talo Pyörteelle ja Lohjan Saarennalle kunniamaininnat

Lohjan Hiidensalmessa näytetään mallia niin kerrostalojen kuin omakotitalojen ilmastoystävällisessä rakentamisessa. Ammattitaitoisen suunnittelun ja rakentamisen merkitys korostuu, kun halutaan rakentaa energiatehokas ja vähähiilinen talo.

Huomenna avautuvilla Asuntomessuilla Lohjan Hiidensalmessa Vihreä teko -teema on kulkenut mukana jo tontinhakuvaiheesta lähtien. Keväällä 2020 Lohjan kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut julistivat messurakentajille Vihreä teko -kilpailun teeman parhaista toteutuksista Lohjan Asuntomessuilla.



Kilpailuraadin muodostivat puuarkkitehtuurin professori ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallituksen jäsen Pekka Heikkinen (Aalto-yliopisto), johtava rakennustarkastaja Paula Mäenpää (Lohjan kaupunki), toimitusjohtaja Mikko Nousiainen (Green Building Council Finland), Suomen ilmastopaneelin jäsen ja kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja professori Jyri Seppälä (Suomen ympäristökeskus) sekä ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen (Rakennusteollisuus RT Ry).



– Halusimme kirittää alueen rakentajia ilmastonäkökulman huomioimisessa taloprojekteissa. Olemme erittäin tyytyväisiä, kun saimme näin upean asiantuntijaraadin arvioimaan kohteita ja käymään keskustelua rakennusalan kehityksestä, iloitsee Lohjan Asuntomessujen projektipäällikkö Mirka Härkönen.



– Raadin päätös nostaa esiin kolme hienoa messukohdetta. TA-Asumisoikeus Oy ja Pyörre edustavat kokonaisvaltaista ilmasto- ja ympäristönäkökulman huomioimista rakennusten suunnittelussa, Lohjan Saarenta puolestaan energiatehokkuuden perustavanlaatuista merkitystä, summaa kilpailun lopputulosta Jenna Kotilehto, Canemure-hankkeen projektivastaava Lohjan kaupungilta.



Pieni- ja keskituloisilla on oltava mahdollisuus asua ilmasto- ja ympäristöystävällisesti



TA-Yhtiöiden pitkäaikainen määrätietoinen kehitystyö ympäristöystävällisen asuntotuotannon hyväksi näkyy Lohjalla TA-Asumisoikeus Oy:n laadukkaasti rakennetussa A-energialuokan kerrostalossa. Tekoäly optimoi huoneistokohtaisesti kaukolämmön kulutusta, aurinkopaneelit tuottavat puhdasta sähköä ja asukkaat voivat seurata omaa veden- ja sähkönkulutustaan. Autokatoksesta löytyy kymmenen sähköauton latauspistettä, ja polkupyörille on toteutettu runsaasti säältä suojattuja pysäköinti- ja säilytystiloja. Viherkatot, kattopuutarha ja korttelin yhteispiha tukevat luonnon monimuotoisuutta.



– Kaikelta asuntotuotannolta, kohtuuhintaiseltakin, on edellytettävä laatua ja osallistumista rakentamisen päästöjen vähentämiseen. TA-Asumisoikeus Oy osoittaa Lohjalla tason, johon jokaisen kerrostalohankkeen Suomessa nykyisin vähintään tulisi yltää, toteaa raadin jäsen Jyri Seppälä.



Kunnianhimoinen loikka kohti tulevaisuuden vähähiilistä kiertotaloutta



Kilpailun ensimmäinen kunniamaininta myönnetään Talo Pyörteelle. Se on Suomessa ainutlaatuinen rakennushanke, jossa vähähiilisyyden ja kiertotalouden mahdollisuuksia on tarkasteltu järjestelmällisesti kiinteänä osana talon suunnittelua, samalla aiheesta suurelle yleisölle viestien. Pyörre edustaa kehitysaskelia, joita koko rakennusalan tulisi nykyistä ripeämmässä tahdissa ottaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.



– Alalla tarvitaan pikaisesti toimia, jotka vähentävät ilmastopäästöjä paitsi käytön aikaisen energiankulutuksen myös käytettävien rakennusmateriaalien osalta. Hiilijalanjäljen arviointi suunnitteluvaiheessa on tärkeä apuvälinen tässä työssä. Pyörteessä arviointia on käytetty esimerkillisesti suunnitteluvaiheen työkaluna, kun on punnittu esimerkiksi rakennustuotteisiin liittyviä valintoja, sanoo raadin jäsen Mikko Nousiainen.

Energiatehokkuus on ekologisesti kestävän rakentamisen kulmakivi



Vihreä teko -kilpailun toisen kunniamaininnan saa Lohjan Saarenta. Tämä A-energialuokan talo edustaa rakennustekniikkaa, joka on kaikkien talonrakentajien saavutettavissa ammattitaitoisella suunnittelulla ja rakentamisella. Energiatehokkuuden perustana on talon ilmatiiveys, joka todennetaan ilmatiiveysmittauksin rakennuksen käyttöönottovaiheessa.



– Rakentamisessa tulisi aina tavoitella A-energialuokan taloa. Tämän pitäisi olla suunnittelun lähtökohtana niin ammattimaisilla toimijoilla kuin kertarakentajillakin. Lohjan Saarennan erittäin pieni ilmanvuotoluku kertoo huolellisesta ja laadukkaasta rakennustyöstä, jota hyvän energiatehokkuuden saavuttaminen edellyttää, toteaa raadin jäsen Pekka Heikkinen.