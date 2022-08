TA-Yhtymän luonnonläheinen rivitalo on Vuoden Mallitalo 2022

Naantalin ainutlaatuisessa Luonnonmaan saariympäristössä järjestettyjen Asuntomessujen teemoina olivat luonnon kunnioitus, aurinkoenergia, koti saaressa ja onnellisuus. Ne olivat nyt myös mukana RKL:n tuomariston valintakriteereissä, joissa perinteisesti ovat korostuneet rakentamisen laatu ja itse rakennusprosessin moitteettomuus.

21 vuokra-asuntoa käsittävä rivitaloyhtiö teki vaikutuksen RKL:n puheenjohtajan Jukka Lintuseen ja varapuheenjohtaja Jere Väisäseen. Talot on suunniteltu niin, että ympäröivää luontoa on säästynyt ja se on tuotu osaksi yhteisöllisyyttä ja lasten leikkiä tukevaa sisäpihaa. Puilla lämpiävä pihasauna on asukkaiden yhteiskäytössä. Energiaomavaraisuutta tukemaan on valjastettu 106 aurinkopaneelia, joiden ylijäämä varastoituu akkuihin. Kohteen e-luku on 92 ja energialuokka B.

"Hieno kokonaisuus on onnistunut joka tavalla: modernit lämmitys- ja jäähdytystavat, aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen sekä akkuvarastointi. Samaan aikaan ei ole tingitty yhtään itse rakentamisen laadusta", toteaa Lintunen.

Väisänen kiittelee kekseliäästi toteutettua rakentamista resurssiviisaaksi: kohteessa on käytetty tontin puita ja rakennusmateriaaleja, jotka ovat jääneet yli muista projekteista.

"Messujen teemat, esimerkiksi luonnon kunnioitus, on toteutettu tässä kohteessa konkreettisesti – aina hyönteishotelleja myöten", Väisänen kiittelee.

TA-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Jouni Linnavuoren mukaan RKL:n myöntämä palkinto oli iloinen yllätys.

"Tällainen tunnustus on hieno palkinto koko TA:lle tekemästämme hyvästä, pitkäjänteisestä ja luovasta työstä. Jokainen rakennushanke on aina tiimityötä ja haluamme kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita sekä Araa hankkeen mahdollistamisesta", Linnavuori korostaa.

Linnavuoren mukaan hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on mahdollista luoda myös hieno lyhyen korkotuen vuokrakohde. Suunnittelussa on huomioitu tontin erityinen muoto.

"Laadukkaat ratkaisut takaavat asukkaidemme pitkäaikaisen viihtyvyyden ja ne ovat osa vastuullista toimintatapaamme. Meille erityisen tärkeää on myös se, minkälaisen hiilijalanjäljen jätämme."

RKL:n tuomaristo piti TA-Yhtymän ekologista vuokrakohdetta esimerkillisenä.

"Tällaista rakentamisen tulisi olla", tuomaristo kiittää.

Asuntomessut Naantalissa -tapahtuma järjestetään Luonnonmaan saarella 15.7-14.8.2022.