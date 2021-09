Täältä tulee Alfie, kissa, joka mullistaa koko naapuruston arjen – Rachel Wellsin hurmaava sarja ihmisten ongelmia ratkovasta kissasta alkaa

Kun Alfien iäkäs omistaja kuolee, kissa huolestuu tajutessaan, että sen kohtaloksi on koitumassa löytöeläinkoti. Neuvokkaalle Alfielle tämä ei sovi, vaan se päätyy etsimään itselleen uutta huolenpitäjää. Päivien vaeltamisen ja vastoinkäymisten jälkeen se päätyy Edgar Roadin naapurustoon, jonka asukkaiden kynnykseltä toiselle se alkaa vaeltaa ruuan ja rapsutusten toivossa.

Ensin ovilla kiertävään kulkukissaan suhtaudutaan penseästi, mutta pian Alfien uuden kotikadun asukkaat huomaavat kissan tuovan iloa ja valoa elämän synkimpiinkin käänteisiin. Kissasta tulee Edgar Roadin naapurustolle yhtä tärkeä kuin naapurustosta kissalle.

Ison-Britannian Devonissa asuva kirjailija Rachel Wells on pienestä pitäen omistanut kissoja. Ennen kirjailijanuraansa hän työskenteli Lontoossa markkinoinnin parissa, ja palattuaan kotiseuduilleen Wells alkoi kirjoittaa kirjasarjaa lempieläimestään. Alfie – kissa kynnyksellä oli menestys ilmestyessään Isossa-Britanniassa, minkä myötä valloittava sarja on kasvanut jo seitsenosaiseksi ja sen käännösoikeudet on myyty ympäri maailmaa.

Nyt valloittava Alfie on valmis hurmaamaan kissojen ystävät myös Suomessa. Kissan näkökulmasta kirjoitettu kirja on täydellistä luettavaa jokaiselle, joka kaipaa arkeensa sellaista iloa ja lämpöä, jota vain lemmikki voi ympärilleen tuoda.

