Taavi Kassilan uusin kirja: Läsnäolon kauneus avaa silmät

Kuinka oppia näkemään kauneutta? Näkemällä kauneutta ulkopuolellamme, kauneus meissä itsessämme kasvaa. Läsnäolon kauneus -kirjan ajatelmarunot kertovat kuinka läsnäolon kauneutta voi harjoittaa jokapäiväisessä arkielämässä.

Taavi Kassila on tunnettu henkisen tien kulkija. Hän on myös elokuvaohjaaja, joka on tehnyt 50 tv-elokuvaa ja kirjoittanut 20 kirjaa. Hänen uusin kirjansa on ajatelmarunokirja, jossa on 120 runoa elämästä. Kassila on kirjoittanut 3000 runoa elämänsä aikana. Kassila on kaikilla mittareilla hyvin tuottoisa.

Mistä ahkeruus kumpuaa?

Hiljentyminen lisää luovuutta, niinpä kirjoitan yleensä aina aamumeditaationi jälkeen runon, joka ilmentää sen hetkistä oivallustani, toteaa Kassila nöyrästi.

Nöyryys on hänen lempiaiheensa, josta hän puhuu mielellään. Miksi?

- Nöyryys on henkisen kehityksen edellytys, koska se avaa mielen ottamaan vastaan uusia oivalluksia.

Runo on kompakti muoto kiteyttää oivallukset sanoiksi.

Mistä kirjan idea syntyi?

Kassila on itse käynyt läpi "kärsimysten kautta oivallukseen" -tien. Hän siteeraa mielellään Äiti Ammaa, jonka oppilas hän on ollut jo 26 vuotta ja jonka hän aikoinaan kutsui Suomeen.

- Amma sanoo, että Jumalallinen Tietoisuus on meissä samalla tavoin kuin hunaja, joka on kiven sisällä. Meidän on vain pilkottavat tuo kivi saadaksemme hunajaa.

Alkusoitto Läsnäolon kauneus -teokselle oli kivulias.

- Alaselkäni kaksi välilevyä niksahti pois paikoiltaan ja selkäytimestä tullut happo poltti hermoratojani. Tuska oli sietämätön. Kokeilin monia hoitomuotoja, mutta niistä ei ollut apua. Lopulta pääsin sumopainijan runnottavaksi. Kärsimys muuttui rauhaksi. Taivaat aukenivat, aloin nähdä kaiken kauniina, summaa Kassila.

Kuinka oppia näkemään kauneutta?

- Nähdessämme kauneutta ulkopuolellamme, kauneus sisällämme kasvaa. Ajatelmarunoni kertovat siitä miten läsnäolon kauneutta voi harjoittaa arjen keskellä, kuinka voimme oppia pysähtymään ja näkemään, kuulemaan ja tuntemaan. Tämä jalo taito herättää meissä myötätunnon ja rakkauden. Alamme lähestyä kaiken kauneuden ja rakkauden alkulähdettä, olemassaolon mysteeriä, selvittää Kassila.

Hän kertoo havainnollistavan esimerkin Echart Tollesta, joka on tuli tunnetuksi kirjoitettuaan kirjan Läsnäolon voima, siinä kerrotaan miten läsnäolon voimaannuttavaan olotilaan pääsee. Tollen oivallus syntyi masennuksesta, jota hän poti. Hetkessä elämisen oivallus poisti hänenmasennuksensa.

Puhutteleva kuvitus

Läsnäolon Kauneuden -kirjan kuvitus on Aleksi Laustin käsialaa. Hän on Kassilan luottokuvaaja, joka on kuvittanut myös Ikuinen elämäntapa -teoksen. Lausti harjoittaa ammattiaan sekä Intiassa että Suomessa.

Kirjan kuvitus on elämänmakuista, kaunista ja oivaltavaa. Mustavalkokuvitus on tehokas, mutta samalla rauhallinen.

Kirjassa on erilaisia teemoja, jotka opastavat lukijaa näkemään läsnäolon kauneuden eri näkökulmista. Näin Kassila ohjaa hienovaraisesti lukijaa oivalluksen tiellä ja se kertoo paljon Kassilan tavasta toimia.

Hän opettaa joogafilosofiaa ja meditaatiota sekä luennoi Intian filosofista eri puolilla Suomea. Helsingissä hän opettaa näitä taitoja Joogakoulu Shantissa.

Otteita kirjan runoista

Oletko huomannut, että kaikilla tapahtumilla

ja kohtaamisilla on jokin merkitys,

että meille tapahtuu asioita,

jotka vievät kehitystämme eteenpäin,

että meille annetaan opetuksia ihmisten ja tilanteiden kautta...

Runosta: Kaikella on tarkoituksensa



Kun yliäänikone ylittää äänennopeuden,

kuuluu voimakas ääni,

mutta kun mietiskelijä ylittää mielen,

mielen meteli hiljenee...

Runosta: Tajunnan yliäänikone



Kun herään,

synnyn unen kohdusta

ja katson maailmaa vastasyntyneen silmin,

koska en omista mitään,

kaikki on minun,

sillä minä rakastan.

Runosta: Katson maailmaa vastasyntyneen silmin

Kassila sanookin, että eräs tapa opetella läsnäolon kauneutta on katsoa maailmaan ikään kuin vastasyntyneen silmin.

Taavi Kassilan ajatuksia on kuultavana Helsingin Lähiradiossa 100,3 MHz 27.5. kello 13-14 tunnin mittaisessa keskusteluohjelmassa.

Kirja: Läsnäolon kauneus

Runo- ja valokuvakirja

Copyright: Taavi Kassila ja Aleksi Lausti

ISBM 978-952-5945-32-4

Julkaisija: Om-kustannus

Yhteystiedot:

Taavi Kassila, puh. 0440452286

taavi.kassila@gmail.com

www.taavikassila.com

Kirjaa voi tiedustella hyvin varustetuista kirjakaupoista ja tilata Kassilalta suoraan.