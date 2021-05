Taco Bell jakaa ilmaisia tacoja ja tuo suosikkituotteen Helsingin katukuvaan

Jaa

Tänään jaettavien ilmaisten tacojen lisäksi Taco Bellin ”I See A Taco”-kampanja konkretisoituu Helsingin Tennispalatsin kaari-ikkunaan toteutuksena, jossa tacoa ei voi olla näkemättä.

Taco Bell aloitti viime viikolla globaalin ”I See A Taco” -kampanjan valjastamalla mediakseen maailman suurimman mainostaulun, kuun. Ihmiset ympäri maailmaa ovatkin heränneet huomaamaan yhtäläisyyden puolikuun ja Taco Bellin suosikkituotteen Crunchy Tacon välillä. Sen kunniaksi Taco Bell jakaa tänään, 4. toukokuuta, ilmaisia tacoja kaikille tacokuun loisteen bonganneille koodisanalla ”tacokuu”. Kun puoliympyrän on kerran huomannut muistuttavan tacon muotoa, on vaikea olla enää näkemättä tacoja joka puolella. Varsinkin Helsingin Tennispalatsin kaari-ikkunan osalta tämä on tehty vaikeaksi, sillä katukuvassa silmään pistää valtava, yli 30 metriä leveä tacon kuva.

”Haluamme levittää tacojen ilosanomaa monin tavoin. Tänään on loistava tilaisuus päästä tacojen makuun lunastamalla ilmaistuote ja koko loppuviikonkin tacoista pääsee nauttimaan kampanjahinnoin. Silmänruokaa tarjoamme näyttävässä muodossa Tennispalatsin ikkunatoteutuksen avulla. Aivan kuun kokoinen pinta tämä ei ole, mutta pysymme edelleen hyvin huomattavassa kokoluokassa”, hymyilee Alina Niemi, Taco Bell Suomen markkinointipäällikkö.

Taco Bell kannustaakin ihmisiä asettamaan kuvitteelliset tacolasit silmilleen ja jakamaan kuvan ympäristössä näkemästään tacomuodosta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #iseeataco. Mikäli mielikuvitus ei lähde laukkaamaan vielä kaarisiltojen, auringonlaskujen tai omenalohkojenkaan ääressä, voi kilpailuun osallistua myös ottamalla kuvan Tennispalatsin jättitacosta. Kuvan jakaneiden kesken arvotaan tacot koko vuodeksi, joten voittajan ei tarvitse tyytyä pelkkään silmänruokaan. Kilpailu on käynnissä 31.5.2021 asti ja tarkemmat säännöt löytyvät www.tacobell.fi/iseeataco.