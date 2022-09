Tagnilen perustaja ja toimitusjohtaja Juha Antila jää eläkkeelle – Vesa Järvisestä kasvun veturi

Tagnilen nykyinen toimitusjohtaja ja yrityksen perustaja Juha Antila jää eläkkeelle Tagnilen palveluksesta syksyn 2022 aikana siirtymäkauden jälkeen.

Uudeksi toimitusjohtajaksi on kutsuttu Vesa Järvinen. Hän on toiminut viimeksi liikkeenjohdon konsulttina ja kasvuyritysten sparraajana. Aiemmin hän on työskennellyt vakuutus- ja ICT-alalla johtotehtävissä vastaten myynnistä, markkinoinnista ja asiakaskokemuksesta sekä liiketoiminnan kehityksestä.

- Haluan toivottaa Vesalle onnea ja menestystä tehtävässään ja olen vakuuttunut, että Vesan johdolla Tagnile uudistuu ja jatkaa uuden strategian mukaista kasvua. Jään nyt pitkän työ- ja yrittäjäuran jälkeen eläkkeelle, mutta toimin Tagnilen neuvonantajana loppuvuoden ajan, kertoo Juha Antila.

Tagnile on toimialoillaan vahva ja luotettava kumppani

Tagnilen tunnetuimpia palveluita on ePalvelu, joka on turvallinen tiedonsiirto- ja integraatiopalvelu, jota käyttävät laajasti yritykset, kunnat ja heidän työntekijänsä sekä kansalaiset. Lisäksi Tagnile tarjoaa ratkaisuja yritysten dokumenttien, kuten laskujen ja tarjousten luontiin, eli tiedon merkitsemiseen ja sen virtaamiseen.

- Tagnilella on lukuisia pitkäaikaisia asiakassuhteita niin kunta- kuin yksityissektorillakin. Näen merkittäviä uuden strategian mukaisia kasvumahdollisuuksia, joita lähden toteuttamaan yhdessä tiimin ja kumppaneiden kanssa. Tagnilen työntekijöillä on toimialan vahva osaaminen ja uskon kykyymme tuoda lisäarvoa asiakkaillemme, toteaa Vesa Järvinen.

Toimitusjohtajan vaihtuminen on merkittävä muutosaskel yrityksen perustajan jäädessä eläkkeelle. Uuden toimitusjohtajan kärkihankkeina on asiakaskokemuksen kehittäminen ja uuden strategian käytäntöön saattaminen.

- Viisitoistavuotias Tagnile tarjoaa asiakkailleen markkinoiden monipuolisimmat ja kehittyneimmät ratkaisut tiedon merkitsemiseen ja tiedon virtaamiseen. Tavoitteena on tehdä asiakkaiden palveluista virtaviivaisempia, helpommin lähestyttäviä ja tehostaa asiakasyritysten toimintaa suunnitelmallisesti, linjaa Vesa Järvinen.