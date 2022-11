Tähtilauluyhtyeen The Manhattan Transferin Tampereen konsertti saatiin pelastettua

The Manhattan Transferin 50-vuotisjuhlakiertueen alkuperäinen tapahtumajärjestäjä RH Entertainment on asetettu konkurssiin perjantaina 11.11.2022. Tampere-talo pystyi kuitenkin sopimaan konsertin järjestämisestä pesänhoitajan kanssa ja konsertti saadaan järjestettyä. Tampere-talo toimii konserttisalien vuokraajan roolinsa lisäksi myös promoottorina, joka järjestää lukuisia tapahtumia vuodessa.

”Meille on tärkeää, että lippunsa konserttiin ostaneet ihmiset saavat mahdollisuuden kokea odottamansa musiikkielämyksen Tampereella. Heti konsertin alkuperäisen tapahtumajärjestäjän konkurssista kuultuamme lähdimme aktiivisesti neuvottelemaan pesänhoitajan ja yhtyeen kanssa konsertin toteuttamisesta Tampere-talon tuotantona”, kertoo Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

Maailman parhaaksi lauluyhtyeeksi tituleerattu The Manhattan Transfer on myynyt miljoonia albumeita uransa aikana, ja on yksi maailman suosituimmista ja innovatiivisimmista lauluyhtyeistä. The Manhattan Transfer on saanut uransa aikana lukuisia Grammy-palkintoja ja muita tunnustuksia, yhtye on mm. valittu Vocal Group Hall of Fameen vuona 1998.

Yhä aktiivisesti konsertoiva kvartetti on viihdyttänyt yleisöä jo vuosia sellaisilla hiteillä kuin The Boy from New York City, Until I Met You (Corner Pocket), Why Not! ja Route 66. Juhlakonserttien ohjelmistoon yhtye poimii kappaleita koko 50-vuotisen uransa ajalta.

”Suomi tunnetaan kansainvälisten artistien ja managerien keskuudessa erittäin luotettavana maana. Yleensä kaikki järjestelyt konserttien ja kiertueiden osalta sujuvat mallikkaasti, ja Suomeen on hieno tulla konsertoimaan tämänkin takia. Tämän kiertueen kohdalla yhtyeellä on käynyt nyt huono tuuri, ja olemme todella iloisia siitä, että kiertueen Tampereen konsertti saadaan toteutettua”, kertoo The Manhattan Transfer -yhtyeen manageri Catherine Mayer.



The Manhattan Transfer 50th Anniversary Tour

Ma 14.11.2022 klo 19, Tampere-talo, Pieni sali

Liput 69/64,40/59,90 €



