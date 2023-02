Tahto Group perustaa SaaS-liiketoiminnan ja vie IT-johtamisen Excelit pilveen

Tahto Group perustaa MyDigiMap-nimisen SaaS-liiketoiminnan ja vie IT-johtamisen Excelit pilveen. Idea sovelluksen rakentamisesta on syntynyt Tahdon IT & Liiketoiminta -palveluiden konsultointityön kautta ja olemme saaneet työskennellä sovelluksen ratkaiseman ongelman parissa pitkään.

”Olen yli 10 vuoden yrittäjäurani aikana kartoittanut satojen yritysten ja järjestöjen kokonaisarkkitehtuuria tehden samalla tuhansia Exceleitä, PowerPointeja ja Visio-kaavioita. Huomasin, että teen samankaltaisia tiedostoja jokaisen asiakkaan kanssa ja sain idean sovelluksesta, joka voisi korvata Excelit ja muut tiedostot.” kommentoi idean isä Lasse Miettinen.

Digitalisaation ja IT:n hyödyntämisestä on tullut jokaisen organisaation menestymisen edellytys. Tämän aihealueen johtamiseen on kuitenkin rajallisesti työkaluja saatavilla, työkalut ratkaisevat vain osakokonaisuuksia tai ovat liian monimutkaisia ja suurimmalla osalla organisaatioista johtamisen tärkein työkalu on Excel. Teimme MyDigiMapin, jotta IT-johtaminen voidaan viedä useista tiedostoista pilveen ja samalla johtoryhmille, liiketoiminnoille ja tietohallinnolle syntyy yhteinen alusta ja kieli liiketoimintalähtöisen IT:n johtamiseen.

”MyDigiMap-liiketoiminta on lähtenyt erinomaisesti käyntiin ja olemme saaneet nopeasti ensimmäiset kymmenen asiakasta. Sovelluksen on kehitetty ilman ulkopuolista rahoitusta ja samaa kaavaa olemme noudattaneet myynnissä. Markkinoilla vaikuttaisi olevan valtava tarve MyDigiMapin kaltaiselle IT-johtamisen palvelulle sillä suurin osa IT-päättäjistä käyttää Exceleitä ja PowerPointeja johtamisessa. On ollut helppo näyttää konkreettisesti, miten Excelit ja viedään MyDigiMapiin ja asiakkaamme ovat nopeasti todenneet MyDigiMapin helposti käyttöönotettavaksi ja erinomaiseksi ratkaisuksi IT-johtamiseen." kommentoi liiketoiminnasta vastaava Pekka Hyvärinen.

MyDigiMapia on ollut rakentamassa huipputiimi. Tahdon hallituksessa työskentelevä Mikko Honkanen on ollut luomassa alusta saakka edellytyksiä nopeasti kasvavaan SaaS-liiketoimintaan. Digitalisaation hyödyntäminen ja siihen liittyvien työkalujen puute ovat globaaleja ongelmia, joten onnistuessaan MyDigiMap tulee kasvamaan globaaliksi toimijaksi.

"Hyvän SaaS-yhtiön tunnusmerkki on se, että ydintiimi tuntee ratkaistavan ongelman läpikotaisesti ja suhtautuu intohimoisesti sen ratkaisemiseen. Hienoa, että SaaS-yhtiöitä syntyy perinteisten startup-keskittymien ulkopuolellakin. Iso osa MyDigiMapin koodista on kirjoitettu Kuopiossa ja nyt on sen aika levittäytyä sieltä muualle Suomeen ja miksei myöhemmin maailmallekin"



Lisätietoja MyDigiMapista antavat:

Lasse Miettinen

MyDigiMapin perustaja

‭+358 40 516 4717‬

lasse.miettinen@tahtogroup.fi

Pekka Hyvärinen

MyDigiMapin liiketoimintajohtaja

‭+358 400 437 907‬

pekka@mydigimap.com