Tahto Groupin hallituksen puheenjohtajaksi Vainun Mikko Honkanen

Tahdon tavoitteena on jatkaa vastuullista kasvuaan ja Mikko tulee vahvistamaa yrityksen johtoa tuomalla erinomaisen kokemuksen kasvuyrittäjänä onnistumisesta.

Mikko Honkanen on yksi Vainun perustajista ja hallituksen puheenjohtaja. Vainu on suomalainen ohjelmistoyritys, joka on voittanut lukuisia kasvupalkintoja.

"Ensimmäinen asia, joka Tahdossa kiinnitti huomioni on erittäin korkea asiakaspysyvyys. Tavassa hoitaa asiakkaita on jotain poikkeuksellista. Tahdolla on erittäin hyvä lähtökohta kasvulle, koska käynnissä on maailmanlaajuinen nopea pilvisiirtymä ja se näkyy kysynnässä. Microsoftin teknologiaan pohjautuva palvelutarjoama on fiksusti rakennettu ja uskon, että oma taustani SaaS-liiketoiminnassa auttaa skaalautuvan kasvun pelikirjan viemisessä arkeen" kommentoi Honkanen.

”Mikon nerokkaat kysymykset ja kyky yksinkertaistaa isot tavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi ovat tukeneet Tahtoa jo yli kahden vuoden ajan kasvun johtamisessa. Pääsemme tekemään tiiviisti töitä Mikon kanssa uuden kolmivuotisen strategiakauden hankkeiden toteuttamisessa. Tulemme jatkamaan palveluidemme kehittämistä asiakas keskiössä ja vahvistamaan edellytyksiä yhdessä onnistumiseen. Ensimmäisenä esimerkkinä tästä lanseerasimme vuodenvaihteessa yhtiömme ensimmäisen SaaS-tuotteen, MyDigiMapin, ja olemme saaneet palvelulle jo yli kymmenen asiakasta” kommentoi Tahto Groupin toimitusjohtaja ja perustaja Lasse Miettinen.

