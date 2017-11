Taide apuna väkivallasta selviytymisessä

Taide ja kulttuuri luovat jo itsessään hyvinvointia ja tuovat mielekkyyttä elämään mutta taidetta voidaan käyttää myös soveltavasti. Näin on tehty Porissa, missä liikunnan ja tanssin avulla tavoitettiin väkivaltaa kokeneita naisia uudella tavalla. Kolmivuotinen Jalkautuvan naistyön hanke päättyy vuoden lopussa Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksessä. Hankkeen aikana on kohdattu noin 300 satakuntalaista naista. Taiteella väkivaltaa vastaan -tapahtuma 16.11. ottaa kantaa väkivaltaa vastaan.

Kulttuurin avulla voidaan etsiä uusia näkökulmia ja lähestymistapoja vaikeasti lähestyttäviin asioihin ja ilmiöihin. Tarina, runo tai maalaus antaa mahdollisuuden samaistua toisen ihmisen kokemuksiin tai ajatuksiin tarkempia yksityiskohtia tietämättä. Taiteella voi vaikuttaa, mutta tuoda myös monipuolisia keinoja väkivaltatyön käyttöön. Uusilla työtavoilla tavoitettiin niitä naisia, jotka eivät osaa, voi, tahdo tai halua hakeutua tarjolla oleviin väkivaltatyön palveluihin.

Erityisen voimakkaasti esille nousivat ajatukset siitä, että apua kokemusten käsittelemiseksi tarvitaan myös silloin kun väkivallan kokemuksesta on pitkä aika. Esille tuli myös se, että keskusteluun perustuva työskentely ei sovi kaikille. Usein hankkeen tavoittamat naiset olivat käyneet juttelemassa kokemuksistaan ja saaneet keskusteluapua mutta eivät kokeneet sen auttaneen heitä riittävän monipuolisesti.

Jalkautuva naistyö – Naisen hyvinvoinnin vahvistaminen väkivaltaa ennaltaehkäisevänä tekijänä – hanke (2015-2017) on toteutunut Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksessä. Kehollisten menetelmien kokeilemisen lisäksi hankkeessa on tuotu tietoa lähisuhdeväkivallasta ympäristöihin, missä naiset arjessa liikkuvat. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on valittu näkökulmaksi ja vastavoimaksi väkivallalle.

Hankkeessa on luotu täysin uusi konsepti väkivaltatyön ja tanssi – ja liiketerapian yhdistelmästä, jota toteutettiin Voimavaroja liikkeestä – ryhmän muodossa yhteistyössä Tanssiterapia Piuman kanssa. Ryhmän kautta kohdattiin 17 satakuntalaista naista, jotka halusivat käsitellä väkivallan kokemuksiaan kehollisuuden kautta. Porissa toteutettiin myös useita taidemenetelmiä hyödyntäneitä työpajoja sekä järjestettiin lähisuhdeväkivaltaa käsitteleviä taidetapahtumia, jotka tavoittivat yhteensä lähes 300 ihmistä.

Hankkeessa luotiin Tarinakengät – askeleita lähisuhdeväkivallasta näyttely, jossa kerättiin väkivaltaa kokeneiden naisten tarinoita. Näyttelyyn lähetettiin 31 väkivallan kokemuksia kuvaavaa tarinaa tai runoa. Väkivaltaa kohdanneiden tarinoista käy ilmi, kuinka vaikeaa avun hakeminen edelleen on ja miten vaikeaa kokemuksista on puhua. Tarinansa näyttelyyn lähettäneet naiset nostivat usein viesteissään esille, että haluavat kertoa tarinansa, jotta joku toinen samassa tilanteessa oleva voisi saada tarinasta rohkaisua hakea apua.

Taiteella väkivaltaa vastaan -tapahtuma 16.11.2017

Tapahtuma on kaikille avoin ja olemme saaneet mukaa useita porilaisia esiintyjiä ja taiteilijoita, jotka haluavat ottaa kantaa väkivaltaa vastaan.

Tapahtuman seminaariosuus toteutuu klo 16–18 ja illalla klo 18–21 on kaikille avoin esityksellinen osuus, jonne voi poiketa katsomaan joko yhden esityksen tai viettää kanssamme koko illan.

Paikka: Contakti-teatteri Uusikoivistontie 83, Pori

Tilaisuuden ohjelma:

www.porinensijaturvakoti.fi