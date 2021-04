Taide toi suomen- ja ruotsinkieliset nuoret yhteen

Jaa

Miten taide edistää elävää kaksikielisyyttä? Yksi hyvä esimerkki on taidenäyttely, jonka teokset ovat luoneet yhteistyössä suomenkielisen työpaja Spurtin sekä ruotsinkielisen Resurscentret Föregångarnan nuoret aikuiset.

Teosten tekemiseen on osallistunut yhteensä noin 60 nuorta aikuista Vaasan kaupungin taiteen perusopetukseen kuuluvan Taikonin opettajien ohjauksessa. Näyttely on esillä Rewellissä 7.5. saakka.

Näyttely on osa TaiKon goes Hallå –hanketta, jolla edistetään elävää kaksikielisyyttä ja hyvää kieli-ilmapiiriä. Hankkeen rahoittaa Svenska Kulturfonden. Kolmen vuoden aikana hankkeessa on ollut mukana yhteensä noin 170 lasta, nuorta ja aikuista Vaasan seudulta.

- Tämä on taidekasvatusta kielitwistillä. Taidekasvattajat puhuvat opetusryhmissä omaa äidinkieltään, ja kun keskiössä on tekeminen, kielen käyttö tulee mukaan luonnollisesti, kertoo apulaisrehtori Mia Wiik.

Projektin alkuvaiheessa kielellä on ollut toisarvoinen asema ja taiteen tekemisellä suurempi merkitys. Kielenoppimisen merkitys on kasvanut, mitä pidemmälle projekti on edennyt.

Aiemmin hankkeessa on toteutettu Isolahden koulun ja Solf skolan neljäsluokkalaisten yhteinen tanssiopetus, Onkilahden yhtenäiskoulun ja Petalax skolan seiskaluokkalaisten yhteinen sirkusopetus sekä Vamian ja Yrkesakademin lähihoitajaopiskelijoiden yhteinen teatteritaideopetus.

- Oppilaat ovat harjoitelleet kuuntelemaan ohjeita toisella kotimaisella kielellä, ja ymmärtämisen lisäksi osa innostui harjoittelemaan myös puheen tuottamista, Wiik kertoo.