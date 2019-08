Taidemaalari Einar Ilmonin taiteesta kertoo taidehistorioitsija Sisko Nieminen 8.8. klo 17.30

Einar Ilmoni ja opettajansa Helene Schjerfbeck Kimmo Pyykkö -taidemuseossa 8.6.-1.9.2019 5.6.2019 09:52:29 EEST | Tiedote

Tiedote 5.6.2019. Kangasalalaisen Einar Ilmonin (1880-1946) näyttelyä on odotettu ja toivottu Kimmo Pyykkö -taidemuseon ohjelmaan museon toiminnan alusta saakka. Nyt se sitten toteutuu. Taidemuseon kesänäyttely esittelee kahdessa kerroksessa Einar Ilmonin taiteen keskeisimpiä aiheita. Ilmonin teosten rinnalle on ripustettu muutama Helene Schjerfbeckin teos. Näyttely on avoinna 8.6.-1.9.2019.