Taidenäyttelyn avajaiset: Juuret

Juuret on näyttely, jossa viiden eri taiteilijan erilaiset ilmaisutavat ja materiaalit muodostavat yhdessä moniaistillisen installaation.

Keraamikko Leena Kouhian muotoilemat ja kuvataiteilija Reka Királyn koristeellisesti maalaamat esineet yhdistyvät näyttelyssä Tapani Rinteen ja Juha Mäki-Patolan säveltämään äänimaailmaan sekä muusikko ja kirjailija Anna Järvisen teksteihin.

”Taiteilijat pohtivat juuria ja juurettomuutta, kukin omalla tavallaan. Yksi heistä on syntynyt ulkomailla, ja siksi tuntee muukalaisuutta. Toinen on syntynyt Suomessa, sittemmin muuttanut pois kotiseudultaan, eikä tunne kuuluvansa oikein minnekään. Kolmas on vahvasti juurtunut syntymäsijoilleen. Näyttely vangitsee juurten ja juurettomuuden eri merkityksistä syntyvän dynamiikan”, kertoo Hanasaaren ohjelmakoordinaattori Alexandra Enberg.

Näyttely Juuret on esillä Hanasaaren galleriassa ajalla 2. maaliskuuta – 28 toukokuuta 2023.

Avajaiset 2. maaliskuuta kello 17.

Tervetuloa!

Lisätietoja antaa:

alexandra.enberg(at)hanaholmen.fi, tel. + 358 40 551 9933

www.hanaholmen.fi