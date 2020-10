Taideyliopiston Talvimusikaali kertoo ajankohtaisesti toivosta

Taideyliopiston Talvimusikaali 2020, Toivo Painaa Tonnin, saa kantaesityksensä lokakuussa 26.10. kulttuurikeskus Caisassa, tunnelmallisen Leipätehtaan miljöössä, keskellä Kalliota. Musikaalin esiintuoma toivon teema puhuttelee erityisesti koronakevään jälkeisenä aikana.

Talvimusikaalin tekeminen on Taideyliopiston opiskelijoiden luoma perinne, jonka tuloksena valmistuu vuosittain uusi kotimainen musikaali. Talvimusikaali 2020, Toivo Painaa Tonnin, on järjestyksessään jo viides Talvimusikaali, jonka taiteellinen johto koostuu ammattilaisista. Musikaalin ohjaa Sanna Paula Mäkelä, ja kapellimestarina toimii Paavo Rantanen. Musikaalin huikean musiikin sävellyksestä vastaa Touko Niemi, joka on Sibelius-Akatemian sävellystaiteen nouseva tähti.

Upean musiikin esityksissä toteuttaa Sibelius-Akatemian kymmenhenkinen, virtuoosimainen orkesteri. Rooleissa nähdään Taideyliopiston opiskelijoita.

Toivo Painaa Tonnin on visuaalisesti vahva aikuisten satumusikaali. Se kertoo ihmisistä, jotka ajelehtivat oman elämänsä pelilaudalla: pelaten yksin, välillä kaksin tai sitä pelikumppaninsa löytymistä toivoen. Pyyteetön pyrkimys onnellisuuteen, omia unelmiaan kohti kiipeäminen, ei pitkän yksinelon jälkeen olekaan aivan helppoa.

”Koronakevät myllersi musikaalin alkuperäisen aikataulun täydellisesti, aiheuttaen suuria haasteita, ja vaarantaen miltei koko musikaalin toteutumisen. Kuitenkin, kaikesta huolimatta, olemme nyt lippu korkealla matkalla kohti syksyn ensi-iltaa! Henkilökohtaisesti uskon aina, että kaikella on jollain kumman tavalla merkityksensä. Tämän esityksen tarinarunko on kirjoitettu kauan ennen koronakevättä. Silti juuri vasta nyt syksyllä 2020, koronakevään jälkeisenä aikana, on musikaalimme teemoiltaan erittäin ajankohtainen. Juuri nyt, kun kaikki − asiat ja ihmiset − koettavat palata uomiinsa, ja löytää taas sen oman paikkansa, on musikaalin aika tulla ensiesitykseen. Toivolla on valtava voima, se näyttää tietä tulevaan.”

− Sanna Paula Mäkelä, Talvimusikaalin ohjaaja



Ohjaus & sovitus: Sanna Paula Mäkelä

Viimeisimmät ohjaukset mm. Pelikaani (August Strindberg/Elannon Näyttämö), Sent I November (Tove Jansson/Itä-Uudenmaan teatteri), Tumma ja hehkuva veri (Savoy-teatteri)

Musiikin sävellys: Touko Niemi

Musiikin johto: Paavo Rantanen

saksofonisti (mm. Kuningasidea, Pyhimys, Gasthaus Orkesteri)

Työryhmä:

Koreografiat: Ilana Palmgren

Käsikirjoitus: Liila Jokelin, Sara Pollari, Maisa Saari, Annukka Valo

Ohjaajan assistentti: Ruut Karhula

Lavastus/visuaalinen ilme: Maria Zaborsky & Sanna Paula Mäkelä

Videokuva: Sami Kustila

Maskeeraus: Janina Säilä, Anna-Reetta Impola, Salla Mankinen / Stadin Ammattiopisto

Orkesteri:

Sakari Soukka – flyygeli

Touko Niemi – piano

Senja Suvanto – viulu

Jesse Viinikangas – viulu

Senja Ali-Mattila – alttoviulu

Liisa Kivinen – sello

Roope Kopperi – basso

Aleksi Karppinen – sähkökitara

Kalervo Kontio – rummut

Esiintyjinä Taideyliopiston opiskelijoita

Valokuvat: Antti Aleksi Niemi ja Sanna Paula Mäkelä

Tuotanto: Talvimusikaali ry, Antti Puumala, Ruut Karhula, Liisa Pylkkänen, Kulttuurikeskus Caisa, Taideyliopisto

Yhteistyössä: Helsingin kaupunki, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia, Aalto-yliopisto, Kulttuurikesķus Caisa, Stadin ammattiopisto

Kesto: 2 h sis. 15 min väliaika

Ikäsuositus: 12+ vuotta

Kieli: suomi, esitys ei ole kielisidonnainen

Esitykset:

ma 26.10. klo 19 (ensi-ilta)

ti 27.10. klo 19

ke 28.10. klo 19

pe 30.10. klo 19

la 31.10. klo 14 ja klo 19

Liput: 15/10 €

Caisa, Kaikukatu 4 B, Helsinki

www.caisa.fi

Hyvä toimittaja, tervetuloa esitykseen! Saat pressiliput Caisasta kulttuurituottaja Kitari Mayelelta, kitari.mayele@hel.fi.