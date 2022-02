Taikahuilun superparina Tuuli Takala ja Tuomas Katajala – Tampereen Oopperan klassikkoteos tuo Las Vegas -ilottelua pandemiasta palautuvalle yleisölle ja kulttuurialalle

Tampereen Ooppera on perustettu vuonna 1946. Esitystoiminta käynnistyi Leevi Madetojan Pohjalaisia-oopperalla 1947. Ooppera toimii vierailijavoimin, orkesterina on Tampere Filharmonia ja kuorona Tampereen Oopperan kuoro. Vuosittainen, noin 10 000 katsojan yleisön keräävä mittava produktio esitetään keväisin Tampere-talossa. Taikahuilu vuonna 2022 on Tampereen Oopperan 128. ensi-ilta. Tampereen Ooppera on Suomen Kansallisoopperan ja Savonlinnan Oopperajuhlien ohella maamme pitkäaikaisimpia oopperatraditioita.