Taikuri-koomikko Risto Leppäsen vuorovaikutteinen live- ja virtuaalishow´n yhdistelmä piristää koronaeristyksen keskellä

Suomalaisten korona-arkea ja eristyksissä oloa piristämään on kehitetty aivan uudenlainen viihdekonsepti, Near&Far. Koronarajoitusten inspiroimassa konseptissa on kyse live-esityksen ja virtuaalishow´n yhdistelmästä: kuka tahansa live-katsoja voi liittää ystävänsä ja sukulaisensa virtuaalisesti osaksi show´ta, nähdä heidät videoscreenillä ja tehdä yhdessä valintoja, jotka vaikuttavat oleellisesti esityksen kulkuun. Konseptin on kehittänyt it-yritys Rio Digital yhdessä taikuuden moninkertaisen Suomen mestarin, magikoomikko Risto Leppäsen kanssa.

Near&Far-show’ssa sekä perinteinen että moderni taikuus saa uuden ulottuvuuden. Pakasta ei esimerkiksi valita korttia, vaan virtuaalikortti lentää ympäri maailmaa osallistujien tehdessä valintoja. Live-yleisön eteen palatessaan kortti muuttuu todelliseksi ja juuri katsojien yhdessä valitsemaksi. "Kun perinteiset keikat olivat tauolla koronakevään aikana, tein firmoille pieniä virtuaalisia esityksiä heidän etäpalavereissaan. Tuntui kiehtovalta ajatukselta, että voisimme yhdistää virtuaalisuuden toimivasti live-tilanteeseen ja laajentaa yleisöä - interaktiivisuudesta tinkimättä ja maantieteellisistä rajoista riippumatta. On ollut rohkaisevaa nähdä, miten innokkaasti osallistujat ottivat testiesitykset vastaan sekä paikan päällä että etänä. Tälle on selvästi tilausta", Risto Leppänen sanoo. Near&Far -konseptin kohderyhmänä ovat erityisesti yritykset, jotka voivat tilata show´n henkilöstö- tai asiakastilaisuuksiinsa. Toteutus on kaikissa olosuhteissa turvallinen, kun fyysiselle tapahtumapaikalle arvotaan sopiva määrä henkilöitä ja loput osallistujat saavat etänä vuorovaikutteisen show’n sekä jotain konkreettista, esimerkiksi pullon kuohuvaa kotiinsa. Konsepti huomioi myös erilaiset rajoitteisryhmät, joiden on vaikea päästä osallistumaan tapahtumiin normaalioloissakaan. Rio Digital on sitoutunut käyttämään 10 % konseptin tuotoista edistämään sellaisten tahojen työtä, jotka parantavat näiden ryhmien mahdollisuuksia nauttia tasavertaisesti viihteestä ja kulttuurista. Kiinnostuneita signaaleja koronan runtelemasta Brasiliasta Rio Digitalin toimitusjohtaja Matti Laaksonen näkee konseptin toimivan erityisen hyvin latinalaisessa Amerikassa: ”Olemme saaneet kiinnostuneita signaaleja mm. Brasiliasta, joka painii vakavan pandemiatilanteen ja eristysten kanssa. Tarve viihtyä ja kokea yhteisöllisyyttä on kuitenkin juuri siellä suuri.” Virtuaalisuus valtaa yhä enemmän sekä työ- että vapaa-aikaa. Rio Digitalissa virisi ajatus, että ihmisten yhteenkuuluvaisuuden eteen on tehtävä enemmän kuin ajoittaiset virtuaalikokoontumiset. Esimerkiksi muusikot ovat oppineet streamaamaan keikkojaan, mutta ihmisillä on sivusta katsomisen lisäksi myös vahva tarve vuorovaikuttaa ja osallistua. Perinteinen streamaus ei vielä hyödynnä juuri lainkaan nykymahdollisuuksia, vaikka siihen emoji- ja viestitoimintoja liitettäisiinkin. Paljon oli siis vielä tehtävissä. Lopputuloksena syntyi Near&Far-konsepti. Rio Digital Oy on perustettu vuonna 1997. Perinteisen it-toiminnan rinnalle on nyt syntymässä uutta liiketoimintaa yhdistämällä Rio Digitalin it-osaaminen ja Risto Leppäsen kansainvälinen viihdealan kokemus.

