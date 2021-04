Taimela: Hallitukselta vahva työllisyysviesti

SDP:n Johan Kvarnström: Perhevapaauudistus huomioi myös monikkoperheet – ”Tämä on investointi lasten tulevaisuuteen ja perheiden hyvinvointiin” 29.4.2021 20:39:23 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) on erittäin tyytyväinen, että perhevapaauudistukseen tarvitsema rahoitus on otettu huomioon kehysriihessä. Perhevapaauudistus on palannut lausuntokierrokselta. - On ilahduttavaa, että suurin osa lausunnonantajista suhtautuu uudistukseen myönteisesti ja pitää hallituksen esityksen tavoitteita kannatettavina. Uudistus lisää tasa-arvoa, parantaa perheiden hyvinvointia sekä ottaa paremmin huomioon perheiden moninaisuuden ja elämäntilanteet, Kvarnström sanoo. Esitysluonnosta on vielä hiottava, jotta voidaan varmistaa paremmin kaikkien yhdenvertainen kohtelu. Uudistuksen tavoitteet ja malli säilyvät silti samoina. Esitystä parannettaisiin muun muassa monikkoperheiden, yhden vanhemman perheiden, osittaisen vanhempainrahan ja osittaisen vanhempainvapaan, lapsen kuolemantapausten, vanhempainrahaoikeuden ja päivärahapäivien siirtämisen osalta. Tavoitteena on, että perhevapaauudistus tulisi voimaan 1.8.2022 ja kehysriihessä varattiin resursseja uudistukselle.