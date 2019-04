Taimela: Politiikkojenkin pitää kantaa vastuuta taksien markkinamallista

SDP:n Eloranta: Myös EK ymmärsi varhaiskasvatuksen arvon 9.4.2019 18:01:45 EEST | Tiedote

Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti tänään pyörtäneensä aiemman kantansa subjektiivisen päivähoito-oikeuden leikkaamisesta. Sipilän hallitus rajasi kautensa alussa lasten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen, tilanteessa jossa toinen vanhemmista on esimerkiksi työttömyyden vuoksi kotona. Samalla kasvatettiin ryhmäkokoja. Tämä on johtanut merkittävään eriarvoisuuden kasvuun, kun osa kunnista on ottanut varhaiskasvatuksen heikennykset käyttöön ja osa ei. ”Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Täysi oikeus varhaiskasvatukseen on yksi hyvinvointivaltion tukipilareista”, sanoo kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.). Tulevan eduskunnan ja hallituksen tulee ottaa varhaiskasvatuksen vahvistaminen vahvasti mukaan politiikkaansa. Lapsia ei saa enää asettaa eriarvoiseen asemaan vanhempiensa tilanteen perusteella. On syytä muistaa, että varhaiskasvatus on ennen kaikkea tulevaisuusinvestointi. Se parantaa tasa-arvoa ja oppimistuloksia ja ehkäisee syrjäytymistä. OE