Taina Kuuskorpi porautuu kirjassaan ihmisen pahuuden ytimeen

Jo pitkään on tiedetty, että pahimpien väkivaltarikollisten persoonallisuus on vakavasti häiriintynyt. Psykologian tohtorin ja tietokirjailijan Taina Kuuskorven teos PAHAT MIELESSÄ – TIETEEN NÄKÖKULMIA PAHUUTEEN käy läpi persoonallisuuden vakavimmat häiriöt ja tunne-elämän vauriot. Narsistien kostorikokset, psykopaattien sarjamurhat, antisosiaalisten raivokohtaukset ja machiavellistien petokset on mahdollista selittää nykytietämyksen mukaan yhä tarkemmin.

Osa uudesta tutkimustiedosta ravistelee vanhoja uskomuksia, osa tiivistää ja kiteyttää tuloksia yhä terävämmäksi kuvaksi pahuuden syistä. Pahat mielessä ei tyydy selittämään pahoja väkivaltatekoja vain narsismilla, sadismilla tai psykopatialla. Kirja porautuu syvemmälle pimeyden ytimeen ja kertoo, millaisten prosessien voimalla mielen häiriöt onnistuvat muuttamaan ihmisen väkivaltaiseksi. Kirja purkaa monimutkaiset psykologiset käsitteet yleistajuiseksi tiedoksi. Se myös kysyy mitä erilaisille pahuuden riskitekijöille on tehtävissä – vai onko tehtävissä mitään? *** Taina Kuuskorpi on psykologian tohtori, tietokirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Hän on saanut valtion tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2015. Hän on aiemmin julkaissut myös rikosromaanin, lastenkirjan ja elämäkerran.

