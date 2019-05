Taina Kyllönen Helsingin yliopiston viestintäjohtajaksi

Helsingin yliopiston viestintäjohtajaksi on valittu KTM Taina Kyllönen. Hän aloittaa tehtävässään 1.9.2019.

Kyllönen vastaa yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet –toimialan johtajana viestinnän, markkinoinnin, yhteiskuntasuhteiden, alumnitoiminnan ja varainhankinnan kokonaisuudesta.

– On hienoa päästä osaksi tiedeyhteisöä, jossa koulutetaan tulevaisuuden osaajia sekä tutkitaan koko ihmiskunnan kannalta suuria aiheita ilmastonmuutoksesta kaupungistumiseen ja tekoälystä ikääntymiseen. Helsingin yliopistolla on innostava visio ja strategia sekä vahva tahto kehittää opetusta ja tutkimusta sekä kansainvälistyä edelleen, Kyllönen sanoo.

Kyllönen on viimeksi toiminut SSAB-konsernin viestinnästä- ja yritysidentiteettistä sekä sijoittajasuhteista vastaavana johtajana Tukholmassa sekä aikaisemmin vastaavissa tehtävissä muun muassa Rautaruukilla ja Metsolla.

– Olemme hyvin iloisia saadessamme kokeneen viestinnän ja vaikuttamisen ammattilaisen tekemään työtä yliopiston ja yliopistolaisten hyväksi. Kyllösessä yhdistyy vahva halu panostaa arvopohjaiseen toimintaan ja pitkäaikainen johtajakokemus suurista kansainvälisistä t&k –toimintaan panostavista yrityksistä, sanoo Helsingin yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

– Näkökulman vaihtaminen huippuyrityksistä huippuyliopistoon on erittäin mielenkiintoista. Laadukas opetus ja tutkimus – ja sen rahoituksen varmistaminen – on Suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeää. Tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän yhteistyö on myös ratkaisevassa roolissa, jotta pystymme yhä paremmin ja nopeammin ratkaisemaan esimerkiksi kestävän kehityksen kysymyksiä yhteiskunnassa, sanoo Kyllönen.