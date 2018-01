Taina Mäki-Ison soolo pureutuu Medeian tragediaan klovnerian keinoin

Taina Mäki-Ison soolo on tragikoominen tulkinta Medeiasta. Se on klassinen kreikkalainen myytti naisesta, joka tappaa kostoksi omat lapsensa. Esityksessä Klovni Martta saa tämän huikean roolin esitettäväkseen, mutta häntä kauhistuttavat tarinan julmuudet. Miten kertoa kaikki karmeudet? Taina Mäki-Iso on klovnerian pioneeri ja edelläkävijä Suomessa. Medeia on hänen viides klovnisoolonsa ja sen ensi-ilta nähdään Kanneltalossa 7.2. klo 18.

Kuva: Mika Haaranen

Taina Mäki-Iso on haastateltavissa torstaina 1.2. klo 13 Kanneltalossa. Samalla on mahdollisuus nähdä esityksestä lyhyt demo Kanneltalon teatteri- ja konserttisalissa. Loppuvuodesta 2017 Mäki-Iso veti useita Medeia-työpajoja 3-6-luokkalaisille. Työpajoissa erilaisten teatterileikkien ja -harjoitusten lisäksi keskityttiin toisen kohtaamiseen sekä tunteisiin. Tunteista käsittelyssä oli erityisesti raivo ja sen ilmeneminen. Joidenkin ryhmien kanssa käsiteltiin myös Medeian tarinaa. Klovnin ihmettelevä asenne elämän eri ilmiöihin mahdollistaa rankkojen ja vaikeidenkin asioiden käsittelyn lämpimällä huumorilla. Työpajojen anti näkyy tässä sekä nuorille että aikuisille suunnatussa esityksessä muun muassa Klovni Martan raivonhallinnassa. Marttaa ärsyttää moni asia ja mieli on välillä mullin mallin kuin Medeialla. Mikä sinut saa raivon partaalle? Taina Mäki-Ison klovnisooloja on viime vuosina nähty kotimaan lisäksi myös muun muassa Espanjassa, Tšekissä ja Arabiemiraateissa. Medeia on Mäki-Ison viides klovnisoolo, josta tekee kiinnostavan yhteistyö Janne Saarakkalan kanssa. Ohjaaja, käsikirjoittaja ja esiintyjä Janne Saarakkala tunnetaan rohkeasti esitystaidetta uudistavana taiteilijana. Esityksen käsikirjoitus on Mäki-Ison ja työryhmän, johon kuuluvat Janne Saarakkala esityksen toisena ohjaajana Mäki-Ison lisäksi sekä visualisoinnista vastaavat Mika Haaranen ja Elina Kolehmainen. Esityskielet suomi ja englanti. Ikäsuositus 10+



Näytökset



ke 7.2 klo 18 (ensi-ilta), ohjaaja Janne Saarakkalan teosalustus klo 17.15

la 10.2. klo 16, taiteilijatapaaminen esityksen jälkeen

Helmikuun esitykset ovat osa kansainvälistä Punainen helmi -naisklovnifestivaalia.

to 8.3. klo 19

pe 9.3. klo 19

la 10.3 klo 16 Liput: 15/12 €, lippu.fi & Lippupisteen myyntipisteet sekä tuntia ennen ovelta

Median kutsuvierasliput: soile.toivonen@hel.fi

Yhteystiedot: Kanneltalo, Klaneettitie 5 (Kannelmäen juna-aseman vieressä) Taiteen edistämiskeskus ja Uudenmaan taidetoimikunta ovat tukeneet esitystä.

