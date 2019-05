Taitaja-kilpailu on koulutuksen ja työelämän yhteistyötä

Tiistaina käynnistynyt ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on tärkeä keskustelualusta ammatillisen koulutuksen ja yritysten välillä, ja tapahtuma järjestetäänkin tiiviissä yhteistyössä yrityselämän kanssa. Yhdessä suunnitellut tehtävät, tuomaripanos sekä rekrytointimahdollisuudet antavat paljon sekä opettajalle että yritykselle, mutta erityisesti niistä hyötyy työelämään suuntaava nuori.

Taitajassa yritysten ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö näkyy koko tapahtumassa. Yritysedustajat valmistelevat opettajien kanssa kilpailutehtäviä, toimivat tuomareina ja toimittavat lajeihin materiaaleja ja laitteita. Vastavuoroisesti yritykset luovat Taitajassa keskusteluyhteyden ammatillisen koulutuksen suuntaan ja saavat eturivipaikan Suomen tulevaisuuden osaajien tarkasteluun huippurekryjä varten.

Jo kilpailuun osallistuminen kertoo nuoren innostuksesta omaa alaa kohtaan ja motivaatiosta kehittyä.

−Taitaja kehittää lajista riippumatta nuoren taitoja työelämää varten. Kilpailussa tarvitaan paineensietokykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja oman työn suunnitteluun. Taitaja on loistava paikka saada harjoitusta työelämään, linjaa Skills Finland ry:n Taitaja-päällikkö Jarmo Linkosaari.

−Taitajassa nuori näkee paljon myös oman alan toimijoita, ja kilpailu onkin verkostoitumistapahtumana vertaansa vailla. Montaa kilpailijaa odottaakin valmistumisen jälkeen heti työpaikka.

Taitaja-tapahtuma on loistava rekrytointikanava. Taitaja2019-tapahtumalla on yli 300 yhteistyökumppania, joista 22 on pääyhteistyökumppaneita. Pääyhteistyökumppani Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) tarjoaa kesätyön 24 Taitaja-finalistille.

−Meidän ammattilaiset ovat tuomaroimassa kahdeksassa lajissa ja tarjoamme kesätyön kaikkien noiden lajien kolmelle parhaalle tekijälle. Haluamme tällä tavalla juhlistaa ja kunnioittaa nuorten taitajien ammattitaitoa, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

Tapahtuman aikana yritykset voivat rekrytoida finalisteja TaitajaRekry-palvelussa ja tarjota heille työmahdollisuuksia.

