Taitaja2023-kilpailun finalistit selvillä

Taitaja-semifinaalit järjestettiin 30.1.–3.2.2023 yhteensä 30 ammatillisessa oppilaitoksessa ympäri Suomea. Semifinaaleihin ilmoittautui 1646 opiskelijaa ja he kilpailivat 47 lajissa, joista viisi on erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarkoitettuja TaitajaPLUS-lajeja. Pääsääntöisesti jokaisesta lajista kilpailee finaalissa kahdeksan kilpailijaa. Yhteensä finalisteja on 350.

Matkailun kilpailulajiin osallistuvat omnialaiset finalistit Kirke Mikk ja Matias Dolin iloitsevat finaalipaikasta kotikisoissa. Matkailu on parilaji, ja Mikk ja Dolin tekevät kilpailusuoritukset yhdessä.

–Semifinaalin jälkeen tunnelmat olivat hyvät ja iloiset. Kun saimme tietää finaalipaikasta, emme meinanneet uskoa sitä todeksi. Myös vanhempamme iloitsivat kanssamme. Upeaa ja jännittävää päästä finaaliin kilpailemaan.”, Mikk ja Dolin toteavat.

Kaikkien finalistien nimet ja lajit ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Taitaja2023 Espoo on tilaisuus tutustua suomalaiseen huippuosaamiseen

Taitaja2023 Espoo -tapahtuma järjestetään 8.–11.5.2023 Tapiolan urheilupuiston alueella. Muita tapahtumapaikkoja ovat Omnian Suomenojan toimipiste, Keuda, Salpaus ja StadinAO. Ammattitaidon SM-finaalissa kilpailee noin 350 opiskelijaa eri ammattialoilta. Taitaja2023-tapahtuman yhteydessä kilpaillaan lisäksi yläkoululaisten Taitaja9-kilpailu, jonka karsintoihin osallistui lähes 12 000 yläkoululaista. Tapahtuman päävastuullinen järjestäjä on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Yhteistyökumppanina TaitajaPLUS-lajien järjestämisessä toimii Ammattiopisto Live. Tapahtuman taustaorganisaatio on Skills Finland ry.

Tapahtuman keskeiset teemat ovat kestävä tulevaisuus, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä ammattiosaamisen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Kilpailulajien lisäksi ammattinäytöksissä nähdään ajankohtaisia teemoja: drone-lennätys, tulevaisuuden ruokateknologia ja seinämaalaus (muraali). Taitaja2023 on kaikille avoin tilaisuus tutustua suomalaiseen huippuammattiosaamiseen.

Espoon kilpailuihin lähdetään osaamisella ja ammattiylpeydellä – tapahtuman virallinen slogan ja hastag on #OlePro.