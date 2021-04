Taiteiden kesä jakaa taidelahjoja kaikkialla Suomessa

Jaa

Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke Taiteiden kesä tarjoaa kesätyöprojektin sadalle vastavalmistuneelle taiteen ammattilaiselle. Se antaa ihmisille kautta Suomen mahdollisuuden nähdä vastavalmistuneen taiteen ammattilaisen teos.

- Haluamme esimerkin avulla kannustaa myös muita yhteisöjä ostamaan taidetta nyt, kun siihen taas vähitellen on mahdollisuus. Samalla tuemme konkreettisilla työmahdollisuuksilla vaikeaan työmarkkinatilanteeseen valmistuvia nuoria, kovan luokan ammattilaisia tarjoamalla heille kesätyöprojektin. Toivomme, että taide koskettaa ihmisiä ja on ihmisille merkityksellistä. Tavoitteena on, että mukana on monialaisesti taidetta, jota on saatavilla kautta maan, kertoo Juhana Lassila Suomen Kulttuurirahastosta.

Taiteen ammattilaisten tilanne on ollut raastava koko korona-ajan. Vastavalmistuneille tilanne on erityisen vaikea, sillä esimerkiksi esittävissä taiteissa monet tuotannot lykkääntyvät niin, ettei uusille tekijöille avaudu työtilaisuuksia tavalliseen tapaan, vaikka sulut päättyisivätkin.

- Kulttuuri- ja taideala toivottaa uudet tekijät tervetulleiksi alalle. Te olette arvokkaita ja kiinnostavia. Teidän osaamistanne ja ajatuksianne tarvitaan, kiteyttää Lassila.

Taiteen ystävät ovat jääneet paitsi paljosta. Kannustamme vastavalmistuneita taiteen tekijöitä miettimään, ketä he haluaisivat koskettaa taiteella. Sekä yleisö että tekijät tarvitsevat toisiaan. Valinnoissa tullaan painottamaan kohderyhmän yksilöintiä ja ylipäänsä yleisösuhdetta, valtakunnallisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta. Teoksia voidaan esittää koronaturvallisesti pienille yleisöille ulkotilassa – esimerkiksi leikkipuistossa leikkiville lapsille tai hoivalaitoksen asukkaille pihamaalla.

Hanke jatkuu kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Haku on auki 19.4.-12.5. Hankkeen pääjärjestäjä on Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry.

Lisätietoja:



Eetu Kevarinmäki, KULTA ry:n viestintäkoordinaattori

eetu.kevarinmaki@kulttuurijataide.fi, 040 048 3381



Juhana Lassila, SKR:n asiamies

juhana.lassila@skr.fi