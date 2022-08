Taiteiden yö korostaa yhteisöllisyyttä Vaasassa karnevaalien avulla

Taiteiden yön ohjelmaan kuuluu tänä vuonna uusi osallistava karnevaalikulkue, johon on haettu idea perinteisestä keskieurooppalaisesta karnevaalijuhlinnasta. Se koostuu erilaisten ryhmien, kuten yhdistysten, yritysten, joukkueiden ja teatteriryhmien sekä muiden kokoonpanojen esittäytymisistä.



- Kulkue nostaa uudella tavalla esiin yhteisöllisyyttä Vaasassa eri toimijoiden välillä. Karnevaalikulkueessa voi nähdä uusia tapoja osallistua eri yhteisöjen toimintaan. Toimijoiden edustajat ovat kesän aikana kokoontuneet yhteen suunnittelemaan ja valmistelemaan omia esityksiään, kertoo vs. kulttuurisuunnittelija Pia Kokko.



Karnevaalikulkue kiertää kaupungilla yleisön nähtävillä sambaryhmän johtamana. Kukin kulkueeseen osallistuva ryhmä rakentaa teemaan sopivan kokoonpanon, jonka kanssa he esittäytyvät karnevaaliyleisölle. Kokoonpanoista omaa suosikkiaan voi äänestää Taiteiden yön verkkosivuilla tapahtumapäivästä alkaen viikon ajan. Äänestäjien kesken arvotaan palkinto.



–Tämän vuoden äänestyksen voittaja saa johtaa ensi vuoden karnevaalikulkuetta ja valita kulkueen teeman, kertoo Kokko.



Kulkueessa on mukana myös Mielle ry:n koristelema Lilliputti-kaupunkijuna, joka on saanut tapahtuman mukaisesti ylleen karnevaaliasun. Lilliputti kuljettaa kyydissään Vaasan kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämän piirustuskilpailun voittaneita lapsia, jotka pääsevät kokemaan karnevaalikulkueen Lilliputista käsin.



Karnevaalikulkue lähtee kaupungintalolta ja päättyy kirjastolle. Kulkueen järjestelyissä on pyritty siihen, että se ei aiheuttaisi haittaa liikenteelle. Klo 19-20 kulkue aiheuttaa kuitenkin liikenteen pysäytyksiä reitin varrelle.

Taiteiden yö nostaa esiin hyvinvointia kulttuurin avulla

Taiteiden yössä halutaan korostaa kulttuurin vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. Taiteiden yön tulee avaaman Vaasan kaupungin hyvinvointijohtaja Virve Flinkkilä.



-Taiteiden yö on aina ollut tärkeä osa kulttuurihyvinvointia. On tutkittu, että kulttuurilla on vahva vaikutus psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Pienilläkin elämyksillä on suuret vaikutukset, Pia Kokko kertoo.



Taiteiden yö on päihteetön koko perheen tapahtuma.

Taiteiden yötä kehitetään vuosittain

Tapahtuman ohjelma julkaistaan 3.8. Taiteiden yön verkkosivuilla. Uudesta karttasovelluksesta kävijän on mahdollista nähdä tapahtumat pitkin kaupunkia. Kartasta näkee tapahtumat, niiden sijainnit ja tapahtumien kellonajat.



Tänä vuonna Taiteiden yössä halutaan kiinnittää huomiota myös ympäristöystävällisyyteen. Vaasan kaupunginkirjaston eteen on tulossa Stormossenin Mikromossen pop up –hyötykäyttöasema. Palvelu on luotu sellaisille, joilla ei ole mahdollisuutta vierailla hyötykäyttöasemilla muuten. Mikromossenin kontille saa tuoda sen verran kierrätettävää jätettä, kuin pystyy itse kantamaan. Kaupungille on tulossa jätepisteitä sekä bajamajoja ja vesipisteitä kävijöiden käyttöön.



Taiteiden yöstä järjestetään yleisökysely. Siihen voi vastata verkkosivuilla sekä kirjastolla. Verkkokyselyyn pääsee kaupungilta löytyvien QR-koodien kautta. Palautekyselyn avulla halutaan kuulla millaisia kokemuksia ihmiset Taiteiden yöstä saavat ja missä tapahtuma on onnistunut. Kaikkien palautekyselyyn vastanneiden kesken arvotaan vesipuistolippuja WET Stationille.



Taiteiden yö -tapahtumaa on järjestetty Vaasassa vuodesta 1991 lähtien. Suureksi kaupunkitapahtumaksi kasvanut juhla on yhdistänyt eri-ikäisiä ihmisiä kulttuurin, musiikin ja muiden ohjelmanumeroiden kautta isoksi kyläyhteisöksi. Taiteiden yö houkuttelee vuosittain reilu 30 000 osallistujaa.