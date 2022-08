Taiteiden yönä Kansalaistorille kohoava installaatio muistuttaa lajikadosta

Kansalaistorille Eduskuntataloa vastapäätä kohoaa Taiteiden yönä 18. elokuuta 15-metrinen installaatio Comrades Against Extinction, joka muistelee sukupuuttoon kuolleita lajeja. Teoksen taiteilijoille Jonas Staalille ja Radha D’Souzalle installaatiossa kuvatut eläimet ovat erilajisia tovereitamme, ilmastokatastrofin marttyyreita ja edeltäjiämme olemassaolon taistelussa.

Hollantilaistaiteilija Staal ja srilankalainen kirjailija ja juristi Radha D’Souza ovat käsittelleet ilmastokysymyksiä myös aiemmassa The Court for Intergenerational Climate Crimes -installaatiossa, jossa esitettiin todistusaineistoa yritysten ja valtioiden ilmastorikoksista.

Kansalaistorilla 21. elokuuta saakka esillä oleva muistomerkki muuttuu Taiteiden yönä eläväksi muistojuhlaksi. Teoksen teemaa täydentävää musiikkikulkuetta johtavat laulajat Ánnámáret, Anni Elif ja Ali Saad, ja heitä säestää Philomela-kuoro. Illan aikana jokainen voi liittyä mukaan muistamaan julistamaan lajirajat ylittävää solidaarisuutta sukupuuttoa vastaan. Kulkueen toteuttamiseen etsitään myös vapaaehtoisia kyltinkantajia. Ilmoittautuminen on avoinna 7. elokuuta saakka verkossa osoitteessa helsinkifestival.fi/comrades.

Ennen kulkuetta Sanomatalossa järjestetään yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa Staalin ja D’Souzan haastattelu sekä lajikatoon keskittyvä paneelikeskustelu. Toimittaja Petja Pellin vetämään paneeliin osallistuvat muun muassa Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari ja Luomuksen eläintieteen yksikön johtaja Aino Juslén. Molemmat keskustelut striimataan Helsingin Sanomien kanavissa.

Korttelit ja kadunkulmat soivat, satoja tapahtumia ympäri kaupungin

Illan ja yön aikana on luvassa satoja tapahtumia ympäri Helsingin. Taiteiden yön kulkija voi yllättyä muun muassa kantakaupungin kadunkulmissa, kun arkkitehtonisesti kiinnostavilla paikoilla musisoidaan. Yhteensä luvassa on noin 25 lyhyttä konserttia huippuartisteilta.

Myös eri puolille kaupunkia levittäytyvät Korttelikonsertit ilahduttavat jälleen helsinkiläisissä pihapiireissä, kun pihoilla soi 50 konserttia laidasta laitaan. Helsinkiläiset taloyhtiöt pääsivät toivomaan intiimejä keikkoja pihoilleen avoimen haun kautta kesäkuussa, ja ne on tarkoitettu valittujen pihojen asukkaille.

Illan muuhun ohjelmaan kuuluvat muun muassa DJ-setit ja kajakkiorkesteri Huvilanrannassa, Future Self -valoinstallaatio Tanssin talossa ja Art goes Kapakan ohjelma ravintoloissa. Lisäksi Juhlaviikoilla ensi-iltansa saavasta Two Phone Calls -esityksestä nähdään Taiteiden yönä maksuton ennakkonäytös, jonka liput ovat varattavissa verkossa osoitteessa helsinkifestival.fi/taiteidenyo.

Ohjelma rakentuu yhdessä kaupunkilaisten kanssa



Taiteiden yön ohjelmakokonaisuus syntyy yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Oman maksuttoman taidetapahtumansa voi ilmoittaa mukaan Taiteiden yön ohjelmaan aina 16. elokuuta saakka, joten ohjelma laajenee tulevien viikkojen aikana. Ajantasaisen ohjelmaan voi tutustua verkossa osoitteessa helsinkifestival.fi/taiteidenyo.