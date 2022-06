Taiteilija Riiko Sakkinen piilotti Molotov Cocktaileja Hotelli- ja ravintolamuseoon

Molotov Cocktail Happy Meal -näyttely on löytöretki ruoka- ja juomakulttuurin erikoismuseossa. Interventioksi kutsutussa taideoperaatiossa ei ole kajottu Hotelli- ja ravintolamuseon esillä olevaan kokoelmaan, vaan taideteoksia on aseteltu yllätyksinä sekaan. Näin katsojalle syntyy sekä löytämisen että oivaltamisen kokemuksia.

Riiko Sakkisella on kyky estetisoida arkiset esineet, kuten ruoka- ja juomapakkaukset taiteeksi ja muuntaa politiikka taiteeksi ja taide politiikaksi. Kyse on aktivismista, toiminnasta, joka haastaa ja pyrkii muuttamaan valtasuhteita.

Taustalla kuuluu myös kumu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, mutta myös kapitalismin tunkeutumisesta Venäjälle osana Neuvostoliiton hajottamista – sekä Molotovin cocktailit että Happy Mealit ovat toimineet silloin aseina.

Taiteilija näkee, että Neuvosto-sosialismin tuhoutuminen oli varmaa viimeistään silloin, kun McDonald’s avasi Pushkinin aukiolle pikaruokalan vuonna 1990. Globaali kapitalismi ei kuitenkaan tuonut maailmaan lupaamaansa rauhaa, Pax Americanaa, Pax BigMacia, Happy Meal -happinessiä.

Vastaavasti USA:n kapitalismin globaalihegemonian luhistuminen tuli symboliseksi, kun Ukrainasta irti julistautuneet Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat kansallistivat vuonna 2014 McDonald’sit vähävaraisten ruokaloiksi nimellä DonMak.

”Happy Meal edustaa tänä päivänä kaikista maailman tuotteista parhaiten kapitalismin markkinapropagandaa, joka kohdistuu vaikutuksille alttiimpiin kuluttajiin eli lapsiin. Tuotteen ydin on oheislahja ja värikäs pakkaus, ruoka on sivuosassa”, Riiko Sakkinen analysoi.



Hotelli- ja ravintolamuseolle interventio on mahdollisuus luoda yllättäviä kohtaamisia globaalia kapitalismia kommentoivan taiteen ja kulttuurihistoriallisen museosisällön välille. Ruokahan on myös poliittista tavoilla, joita emme aina havainnoi.

”On kiinnostavaa nähdä, miten Riiko Sakkisen teokset kommunikoivat nostalgisten museointeriöörien ja -esineiden kanssa ja millaisia reaktioita ne herättävät kävijöissämme”, toteaa Hotelli- ja ravintolamuseon museonjohtaja Anni Pelkonen.



Polttopullo on näyttelyn toinen reitti. Bensalla täytetty lasipullo ilmaantui ensimmäisen kerran Espanjan sisällissodassa, jossa Natsi-Saksan tukemat fasistikapinalliset kehittivät teollisen polttopullon vasemmistohallituksen neuvostotankkeja vastaan.

Sittemmin Suomen armeija käytti polttopulloja Talvisodassa Puna-armeijaa vastaan ja antoi aseelle nimen Molotovin Cocktail. Myös Ukrainassa tislaamojen linjat muutettiin helmikuun lopussa pullottamaan bensaa.

”Sakkinen sanoo esittävänsä maailman sellaisena kuin se on. Meidän on annettu ymmärtää, että merkittävä taide tutkii ihmisenä olemisen kokemuksen mysteereitä. Sakkinen väittää, että taiteilijan sisäinen maailma ei ole kiinnostavaa eivätkä hänen omat teoksensa edusta sitä”, näyttelyn kuraattori, Eeropekka Rislakki selvittää.

Rislakin mukaan me hahmotamme maailmaa kertomusten ja symbolien avulla. Sakkista eivät emotionaaliset hattarat kiinnosta. Sen sijaan hän ärsyttää katsojan oivaltamaan – mustan huumorin keinoin – millaisessa järjestelmässä elämme.

”Päällimmäisenä on kapitalismi, jossa meidän osaksi jää myydä työtämme ja ostaa tavaroita sekä palveluita, joiden varassa luomme identiteettimme. Sakkinen osoittaa, kuinka kapitalismi tai kommunismi toimivat ja törmäävät vastavoimina jokapäiväisessä elämässämme”, Rislakki kertoo.

Sakkinen kutsuu tylliään turborealismiksi

Espanjassa asuvan ja työskentelevän Riiko Sakkisen töitä voi nähdä ympäri maailmaa, ja hän on tehnyt aiemminkin interventioita helsinkiläisten museoiden pysyviin näyttelyihin: vuonna 2002 Amos Andersonin taidemuseon kotimuseopuolelle ja vuonna 2020 Luonnontieteelliseen museoon.

Sakkinen nimittää tyyliään turborealismiksi. Suuntaus pyrkii ironian ja provokaation keinoin käsittelemään kapitalismin aiheuttamia taloudellisia ja yhteiskuntapoliittisia seurauksia.

Teoskokonaisuuden Hotelli- ja ravintolamuseoon on kuratoinut ravintola-alan Viisi Tähteä -verkkomedian päätoimittaja ja galleristinakin toiminut Eeropekka Rislakki.

Menossa mukana näyttelyssä (muttei sponsoroimassa) ovat mm. Ravintola Sea Horse, McDonald’s, Starbucks, Heinz, Heineken, Moët & Chandon, Camus Cognac, Burger King, Coca-Cola, Martini, Budweiser, Pepsi, Dictator- ja Presidente-rommit sekä ukrainalaiset vodkat: Khor, Nemiroff ja Zlatogor.

Molotov Cocktail Happy Meal -näyttely Hotelli- ja ravintolamuseossa on avoinna

ti–su klo 11–18

ke 11–20

ma suljettu



Osoite: Kaapelitehdas, Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki

Verkossa: www.hotellijaravintolamuseo.fi