Taiteilijatapaamiset avaavat taidemuseon syksyn

Hyvinkään taidemuseon syksy alkaa taiteilijatapaamisilla

HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO

TIEDOTTAA 26.8.2020

TAITEILIJATAPAAMISIA HYVINKÄÄN TAIDEMUSEOLLA

Kulttuuriterassi: Radoslaw Gryta pe 28.8. klo 16.30-17.30

Radoslaw Gryta on tavattavissa Kulttuuriterassilla perjantaina 28.8. klo 16.30-17.30 välisenä aikana. Kulttuuriterassi on Hyvinkään kirjastoaukiolla sijaitseva Red Carpetin oheistapahtumapaikka. Kesällä kulttuuriterassilla on jo nähty niin paikallisia artisteja kuin isompiakin esiintyjiä.

Gryta kertoo tapaamisessa taiteilijuudesta, työskentelytavoistaan ja siitä miten hänestä tuli taiteilija.

Sateen sattuessa taiteilijatapaaminen järjestetään taidemuseolla klo 16.00-17.00.

Taidemuseo: Emma Ainala la 29.8.2020 klo 14.00

Tervetuloa tapaamaan taiteilija Emma Ainalaa Hyvinkään taidemuseoon Bitch I'm a dog person -näyttelyn pariin lauantaina 29.8. kello 14.00.

Emma Ainalan Bitch I'm a dog person -näyttely Kaapon galleriassa nostaa esille teoksia, jotka eivät ole aiemmin olleet näytteillä. Näyttelyn kokonaisuuden muodostavat kymmenkunta pastellisävyistä öljymaalausta sekä pari keraamista veistosta, jotka tuovat taiteilijan maalauksista tutut hahmot kolmiulotteiseen muotoon keskelle näyttelysalia.

Lisäksi taidemuseo on yhteistyössä Red Carpetin kanssa:

Red Carpet yhteistyössä: Making of Helene -dokumentteja ja pienoisnäyttely 25.-30.8.2020

Hyvinkään taidemuseolla esitetään Red Carpet -festarin aikaan Yrjön huoneessa Making of Helene -dokumentteja, jotka ovat dokumentaarisia teoksia uuden kotimaisen Helene-elokuvan tekemisestä. Helene-dokumenttien lisäksi taidemuseolla on tapahtuman aikaan nähtävillä julistemuotoinen Making of Helene -pienoisnäyttely. Dokumentit ja julistenäyttely ovat esillä koko tapahtumaviikon ajan ti-su 25.-30.8.

Making of Helene -näyttely esillä 25.8.-30.8.2020 taidemuseon aukioloaikoina.

Avoinna:

ti−to 11−18

pe−su 11−17

vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin 16−18

Lisätietoja

Amanuenssi (ts.) Marjo Kuula, p. 040 4801 776





HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO

Hämeenkatu 3 D, 05800 Hyvinkää

Puh. 040 480 1644

taidemuseo@hyvinkaa.fi

www.hyvinkaantaidemuseo.fi