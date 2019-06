Taitoluistelija Viveca Lindfors vuoden helsinkiläisurheilija 

Viveca Lindfors on valittu vuoden helsinkiläisurheilijaksi. Lindfors saavutti pronssia Valko-Venäjän Minskissä käydyissä taitoluistelun EM-kisoissa. Vuoden helsinkiläisurheilija kuittaa valinnastaan 10 000 euron stipendin, joka jaetaan vuosittain Helsinki-päivänä.

Helsinki-päivänä palkitaan myös vuoden 2019 helsinkiläinen urheiluseura, vuoden nuori helsinkiläinen urheilija ja vuoden helsinkiläinen valmentaja.

Vuoden helsinkiläinen urheiluseura on PuMa-Volley ry. PuMa-Volley täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja on Suomen suurin lentopallon junioriseura, joka mahdollistaa lentopallon niin harraste-, kilpa- kuin huipputasolla. Harrastuksen hinta pidetään seurassa hyvin kohtuullisena ja se houkuttaa mukaan lapsia ja nuoria kaikista sosioekonomisista ryhmistä. Seuran valmennus on kauttaaltaan korkeatasoista ja seura onkin sekä tunnustettu Sinettiseura että Tähtiseura. Seura on sitoutunut häirinnän ja kiusaamisen vastaiseen aktiiviseen työhön. PuMa-Volley palkitaan 5 000 euron stipendillä.

Vuoden nuori helsinkiläisurheilija on Akseli Ahvenainen, joka saavutti junioreiden kumparelaskun MM-pronssia Italian Valmalencossa. Ahvenainen palkitaan 2 500 euron stipendillä.

Vuoden helsinkiläinen valmentaja on Maria Wahlroos, Helsinki Athletics Cheerleading ry. Wahlroos on seuran pitkänlinjan valmentaja sekä edustusjoukkueen valmentaja. Wahlroos on cheernaisten maajoukkueen päävalmentaja ja oli mukana viemässä Suomen naiset kautta aikojen ensimmäiseen maailmanmestaruuteen. Wahlroos palkitaan 2 500 euron stipendillä.

Lisätietoja helsinkiläisurheilijoiden palkitsemisesta: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/urheilijoiden-palkitseminen