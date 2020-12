Takaisinveto ja tiedote maidolle allergisille - Återkallelse och meddelande åt dem som är allergiska mot mjölk

MUMMON MUUSI MAIDOTON /

MUMMON MJÖLKFRITT POTATISMOSPULVER

Pakkauskoko / Förpackningsstorlek: 420 g

EAN-koodi / EAN-kod: 6430028230457

KOTIMAISTA PERUNAMUUSIJAUHE /POTATISMOSPULVER

Pakkauskoko / Förpackningsstorlek: 200 g

EAN-koodi / EAN-kod: 6414893505599

TUOTTEIDEN PARASTA ENNEN PÄIVÄYKSET /

PRODUKTERNAS BÄST FÖRE-DATERINGAR:

kaikki päiväykset, jotka asettuvat välille / alla dateringar som infaller inom intervallet

070121-1 – 281121-1

(päiväyksen lukuohje ppkkvv-eränumero) / (läsanvisning för dateringen ddmmåå-partinummer)



Valmistaja / Tillverkare: Pohjolan Peruna Oy



Tuotteen valmistusprosessissa havaitun ongelman takia yllä mainittuihin tuotteisiin on saattanut joutua maidon proteiinia. Kyseessä on allergeeni, jota ei ole ilmoitettu pakkauksessa, ja varotoimenpiteenä poistamme kyseisillä päiväyksillä olevat pakkaukset pois myynnistä. Tuote voi aiheuttaa erittäin herkille maitoallergisille henkilöille oireita. Muille tuote on turvallinen käyttää. Tuotteen parasta ennen päiväyson pakkauksen pohjassa. Maidolle allergisia kuluttajia pyydetään hävittämään tuotepussit. Virheellisten tuotteiden kotelo pyydetään palauttamaan omien yhteystietojen ja tilitietojen kanssa (IBAN-numero ja tilinhaltijan nimi) veloituksetta alla olevaan osoitteeseen. Ostos hyvitetään. Pahoittelemme tapahtunutta.



På grund av ett problem som upptäcktes i produktens tillverkningsprocess har det kunnat hamna mjölkproteiner i de ovan nämnda produkterna. Det är frågan om ett allergen, som inte har uppgetts på förpackningen, och som försiktighetsåtgärd återkallar vi de förpackningar som har dateringarna i fråga. Produkten kan orsaka symtom åt synnerligen känsliga mjölkallergiska personer. För andra är det tryggt att använda produkten. Produktens bäst före-datering finns i botten på förpackningen. De konsumenter som är allergiska mot mjölk ombeds göra sig av med produktpåsarna. Vi ber er returnera de felaktiga produkternas kartong tillsammans med de egna kontakt- och kontouppgifterna (IBAN-nummer och kontohavarens namn) Kostnadsfritt till adressen. Vi beklagar det inträffade.





POHJOLAN PERUNA

Asiakaspalaute (palautustunnus 648347)

Kenttätie 9

86400 Vihanti



Kysymykset ja tiedustelut pyydämme esittämään arkisin klo. 8-16 numeroon /

Vi ber er framföra frågor och förfrågningar vardagar kl. 8-16 via numret, 044 393 3809 tai / eller 050 414 7024